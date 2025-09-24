به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از نیروهای شرکتی وزارت نفت در نامه‌‌ای به وزیر نفت، خواهان پایان دادن به نابرابری بین نیروهای رسمی و شرکتی و حذف پیمانکاران شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«این سطور، نه فقط جوهر، که حاصل درد و دغدغه‌ی هزاران نیروی شرکتی است که قلب تپنده‌ی صنعت عظیم نفت این مرز و بوم هستند. ما، همان‌هایی هستیم که در گرمای طاقت‌فرسای جنوب و سرمای سوزان کوهستان، در دل تأسیسات پیچیده و در خط مقدم تولید، عرق جبین می‌ریزیم تا چراغ خانه‌های ایران روشن بماند و چرخ اقتصاد کشور بچرخد. ما بار اصلی تلاش و مسئولیت را بر دوش می‌کشیم، اما گویی سهم‌مان از این تلاش بی‌وقفه، تنها حسرت و تبعیض است.

سال‌هاست که در انتظار تحقق وعده‌ها و اجرای عدالت به سر می‌بریم. رأی تاریخی ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری، همچون کورسوی امیدی در تاریکی بی‌عدالتی، ما را به آینده‌ای روشن‌تر نوید می‌داد، اما افسوس که گرد و غبار زمان، این امید را نیز کم‌رنگ کرده است. طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و حذف شرکت‌های تأمین نیرو، فریاد دیرینه ماست برای کرامت انسانی و پایان بخشیدن به استثمار نوین.

جناب آقای وزیر، آیا منصفانه است که ما با وجود انجام وظایفی مشابه و حتی سخت‌تر از نیروهای رسمی و قراردادی، از ابتدایی‌ترین حقوق و مزایا محروم باشیم؟ آیا می‌دانید که از وام‌ها و تسهیلاتی که به سایر کارکنان رسمی و قراردادی وزارت نفت تعلق می‌گیرد، بی‌نصیب‌ایم؟ آیا می‌دانید که مهمانسراها، امکانات ورزشی و مراکز تفریحی که حق هر کارمندی است، برای ما ممنوعه است؟ این محرومیت‌ها، نه تنها بار مالی، بلکه بار روانی سنگینی بر دوش خانواده‌های ما می‌گذارد و احساس تبعیض را به اوج می‌رساند.

ما خواهان لطف نیستیم، بلکه به دنبال عدالتیم. خواهان اجرای قوانینی هستیم که سال‌هاست بر زمین مانده است. خواهان این هستیم که کارمان دیده شود و کرامت انسانی‌مان حفظ گردد. این تفاوت فاحش در حقوق، مزایا، و امکانات رفاهی، نه تنها ناعادلانه است، بلکه انگیزه و کارایی را نیز تضعیف می‌کند.

از جنابعالی، به عنوان عالی‌ترین مقام وزارت نفت، عاجزانه درخواست داریم که با تدبیر و قاطعیت، به این نابرابری‌ها پایان دهید. گام برداشتن در مسیر اجرای کامل رأی دیوان عدالت اداری، طرح طبقه‌بندی مشاغل، و ساماندهی نیروهای شرکتی، نه تنها به نفع ما، بلکه به نفع پویایی و بهره‌وری کل صنعت نفت خواهد بود.»

