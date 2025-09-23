به گزارش ایلنا، رحمت‌الله نوروزی در دیدار با مدیرعامل شرکت پگاه گلستان گفت: باید دست مدیران و کارگرانی که در این شرایط سخت، اقدامات توسعه‌ای انجام می‌دهند را بوسید. مقام معظم رهبری در دهه‌های اخیر تأکید ویژه‌ای بر مباحث اقتصادی، تولید و اشتغال دارند و موفقیت برندهایی نظیر پگاه که بخش عمده‌ای از سهام آن‌ها در اختیار دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، می‌تواند مدلی برای سایر مجموعه‌های اقتصادی دولتی باشد.

وی سپس افزود: خوشبختانه فعالیت رو به رشدی در صنایع شیر ایران و پگاه گلستان شاهد هستیم و اقدامات توسعه‌ای در زمینه خطوط تولید و پروژه‌های پیش‌رو و توجه به کرامت کارگران مجموعه که باعث بهره‌وری و سوددهی مطلوب‌تری در مقایسه با سال‌های گذشته شده است، باعث خرسندی است.

نوروزی در ادامه گفت: إن‌شاءالله طبق قولی که از وزیر کار گرفتیم و با سرمایه‌گذاری سه‌هزار میلیاردی در پگاه گلستان، به‌زودی در مبحث شیرخشک نوزاد خودکفا خواهیم شد.

در ادامه این نشست، مصطفی هاشمی( مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان) با ارائه جزئیات بیشتری از پروژه‌های جاری گفت: «خوشبختانه با برنامه‌ریزی انجام شده و حمایتهای همه جانبه مدیرعامل صنایع شیر ایران، مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و شخص مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روند مجوز‌ها پروژه مجتمع کشت و صنعت در حال تکمیل است که علاوه بر افزایش ظرفیت تولید شیر خام، امکان کنترل کیفیت از مزرعه تا کارخانه را فراهم می‌کند. این امر امنیت غذایی و بهره‌وری را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.»

وی در خصوص خطوط تولید جدید شیر خشک افزود: «راه‌اندازی فاز نخست خط تولید یکی از مواد اولیه تشکیل دهنده شیرخشک نوزاد با سرمایه‌گذاری کلان، نه تنها وابستگی کشور را در این حوزه حیاتی کاهش می‌دهد، بلکه با استفاده از فناوری‌های روز دنیا، محصولی با بالاترین استانداردهای کیفیت برای تغذیه نوزادان عزیز کشورمان تولید خواهد کرد.

هاشمی همچنین به گزارش عملکرد مالی شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: «علیرغم همه چالش‌های اقتصادی، با بهینه‌سازی فرآیندها و تمرکز بر فروش و صادرات، شاهد رشد قابل توجهی در میزان سودآوری نسبت به ادوار گذشته بوده‌ایم. این موفقیت مرهون تلاش بی‌وقفه نیروهای متخصص و کارگران زحمت‌کش این مجموعه است که سرمایه اصلی شرکت محسوب می‌شوند.

