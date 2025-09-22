خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ادامه یافت/ سطح تولید پایین آمده

اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ادامه یافت/ سطح تولید پایین آمده
کد خبر : 1689796
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز، خواستار از سر گرفتن تولید و پرداخت حقوق معوق خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سی‌ویکم شهریور) جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اعتراض‌به عدم پرداخت دو ماه حقوق (مرداد و شهریورماه) به خارج از کارخانه آمده و در یکی از میادین نزدیک  به محل کار خود، تجمع کردند. 

منابع کارگری از این شرکت خبر دادند: جمعی از کارگران شرکت در اعتراض به وضعیت حقوق معوقه امروز به دو ماه کامل رسیده، در میدان بقایی (نزدیک‌ترین میدان به محل شرکت) تجمع کرده و پس از مدتی به محوطه شرکت بازگشتند. 

کارگران گروه ملی فولاد، خواستار از سر گرفتن تولید  و پرداخت حقوق شده‌اند. این درحالی است که از هفته قبل، سطح تولید در این کارخانه به شدت پایین آمده؛ کارگران می‌گویند خطوط تولید خوابیده است. 

کارگران اعلام کردند در صورت عدم توجه به درخواست‌هایمان به مطالبه‌گری ادامه می‌دهیم. 

گروه ملی فولاد ایران در اهواز، از سال‌های گذشته دچار مشکلاتی در زمینه تولید و پرداخت حقوق به کارگران بوده است. از قرار، چهار تن از کارگران این شرکت بعد از اعتراضات سال‌های اخیر، در یک مجموعه ورزشی ذیل این شرکت به کار گرفته شده‌اند و همچنان بلاتکلیف هستند. 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی