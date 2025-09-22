اعتراض کارگران گروه ملی فولاد ادامه یافت/ سطح تولید پایین آمده

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز (سی‌ویکم شهریور) جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز در اعتراض‌به عدم پرداخت دو ماه حقوق (مرداد و شهریورماه) به خارج از کارخانه آمده و در یکی از میادین نزدیک به محل کار خود، تجمع کردند.

منابع کارگری از این شرکت خبر دادند: جمعی از کارگران شرکت در اعتراض به وضعیت حقوق معوقه امروز به دو ماه کامل رسیده، در میدان بقایی (نزدیک‌ترین میدان به محل شرکت) تجمع کرده و پس از مدتی به محوطه شرکت بازگشتند.

کارگران گروه ملی فولاد، خواستار از سر گرفتن تولید و پرداخت حقوق شده‌اند. این درحالی است که از هفته قبل، سطح تولید در این کارخانه به شدت پایین آمده؛ کارگران می‌گویند خطوط تولید خوابیده است.

کارگران اعلام کردند در صورت عدم توجه به درخواست‌هایمان به مطالبه‌گری ادامه می‌دهیم.

گروه ملی فولاد ایران در اهواز، از سال‌های گذشته دچار مشکلاتی در زمینه تولید و پرداخت حقوق به کارگران بوده است. از قرار، چهار تن از کارگران این شرکت بعد از اعتراضات سال‌های اخیر، در یک مجموعه ورزشی ذیل این شرکت به کار گرفته شده‌اند و همچنان بلاتکلیف هستند.

