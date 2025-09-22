خبرگزاری کار ایران
تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف

تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف
بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته در فارس، کردستان، همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، گیلان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه، بازنشستگان مخابرات ایران به روال هفته‌های گذشته، در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹، عدم به‌روزرسانی خواربار و رفاهیات فریز شده و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی، در فارس، کردستان، همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، گیلان و برخی دیگر از استان‌ها تجمع کردند. 

در این تجمعات، بازنشستگان ۹درصدِ قبل از خصوصی‌سازی، خواهان همسان‌سازی حقوق خود با همکاران شاغل هستند.

 

