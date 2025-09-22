درخواست کارگران پیمانکاری شهرداری یاسوج برای واریز معوقات/ زندگیمان سخت است
شماری از کارگران شاغل در شهرداری یاسوج، از عدم پرداخت مطالبات مزدی دو ماهه خود ابراز نارضایتی کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شاغل در شهرداری یاسوج واقع در استان کهکیلویه و بویراحمد، بابت حقوق معوقه خود گلایهمند هستند.
کارگران شهرداری یاسوج در این خصوص گفتند: هم اکنون در شهرداری یاسوج حدودا ۱۱۰ کارگر پیمانکاری مشغول به کار هستند که دو ماه حقوق معوقه طلبکارند. در عین حال حق بیمه کارگران نیز هر دو یا سه ماه یکبار به تامین اجتماعی واریز میشود هرچند بیمه مردادماه کارگران اخیرا پرداخت شده است.
این کارگران در ادامه اظهار داشتند: شرایط زندگی برای کارگران شهرداری یاسوج با حداقل حقوق دریافتی بسیار سخت شده و نیازهای روزمره آنها از جمله تامین غذا، اجاره بهای خانه، هزینه آموزشی خانواده و .... تامین نمیشود.
کارگران شهرداری یاسوج ضمن ابراز نگرانی از آینده شغلی خود، خواستار حذف پیمانکاران برای بهبود وضعیت شغلی خود شده و گفتند: حقوقی که از پیمانکار به عنوان شرکت واسطهای دریافت میکنیم، کفاف زندگیمان را نمیدهد و بر اساس حداقلهای قانون کار پرداخت میشود.
به گفته آنان، حقوق دریافتی کارگران شهرداری یاسوج، تفاوت فاحشی با حقوق دریافتی سایر کارگران در دیگر مراکز استانها مثل شیراز دارد.