خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان واریز حقوق شهریور بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان +آمارها

پایان واریز حقوق شهریور بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان +آمارها
کد خبر : 1689551
لینک کوتاه کپی شد.

واریز مستمری شهریور ماه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر به طور کامل انجام شد.

به گزارش ایلنا، مصطفی شریعتی، مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کشاورزان، با اعلام پایان فرآیند واریز حقوق بازنشستگان این صندوق گفت: بالغ بر ۴۹۳ میلیارد تومان مبلغ مستمری شهریور ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۶۴۹۹ نفر از مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ به حساب مستمری بگیران واریز شده است. 

تعداد مستمری بگیران: در حال حاضر تعداد ۲۲۶۴۹۹ نفر از تعهدات بلندمدت صندوق بهره‌مند گردیده‌اند که از این تعداد ۱۰۴۲۲۱ نفر تحت عنوان مستمری بگیر فوتی (بازماندگان فوت بیمه شده اصلی) تعداد ۳۸۲۲۲ نفر مستمری بگیر بازنشستگی پیش از موعد، تعداد ۷۱۹۵۶ نفر مستمری بگیر بازنشستگی سالمندی و تعداد ۱۲۱۰۰ نفر مستمری بگیر ازکارافتادگی کلی می‌باشند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی