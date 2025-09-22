پایان واریز حقوق شهریور بازنشستگان صندوق بیمه روستاییان +آمارها

به گزارش ایلنا، مصطفی شریعتی، مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کشاورزان، با اعلام پایان فرآیند واریز حقوق بازنشستگان این صندوق گفت: بالغ بر ۴۹۳ میلیارد تومان مبلغ مستمری شهریور ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۶۴۹۹ نفر از مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ به حساب مستمری بگیران واریز شده است.

تعداد مستمری بگیران: در حال حاضر تعداد ۲۲۶۴۹۹ نفر از تعهدات بلندمدت صندوق بهره‌مند گردیده‌اند که از این تعداد ۱۰۴۲۲۱ نفر تحت عنوان مستمری بگیر فوتی (بازماندگان فوت بیمه شده اصلی) تعداد ۳۸۲۲۲ نفر مستمری بگیر بازنشستگی پیش از موعد، تعداد ۷۱۹۵۶ نفر مستمری بگیر بازنشستگی سالمندی و تعداد ۱۲۱۰۰ نفر مستمری بگیر ازکارافتادگی کلی می‌باشند.

