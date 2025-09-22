در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
مدارس و دانشگاههای خوب برای ثروتمندان/ فرزندان طبقه کارگر جا میمانند!
مازیار گیلانینژاد گفت: نه تنها مدارس بلکه دانشگاههای خوب هم فقط برای ثروتمندان است و فقرا راهی برای تغییر مناسبات تلخ زندگی خود ندارند.
«مازیار گیلانینژاد» فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه کالاییسازی آموزش، موجب محرومیت بخش قابل توجهی از فرزندان دهکهای فرودست از تحصیل شده است؛ گفت: در شرایط فعلی، بسیاری از کودکان و فرزندان طبقه زحمتکش از ورود به مدرسه جا میمانند؛ کافیست به چند شاخص مهم خبری نگاهی بیندازیم.
«گرانی ۳۰ درصدی لوازم التحریر»، « هزینه خرید لوازم برای ورود به مدرسه برای یک دانش آموز دبستانی در حدود ۳.۵ میلیون تومان است»، «ترک تحصیل ۶ هزار دانش آموز در روتک بلوچستان» و « ترک تحصیل ۷۵۰ هزار دانش آموز به دلیل فقر». گیلانینژاد با استناد به این اخبار میگوید: همه شواهد نشان میدهد که فرزندان فرودستان از چرخه آموزش و تحصیل کنار گذاشته شدهاند.
او افزود: علت اصلی افزایش کودکان کار و کار سخت نوجوانان در کارگاههای پرخطر همین است؛ از یکسو، هزینههای تحصیل و آموزش، به گونهای نجومی افزایش یافته و تناسبی با مزد و حقوق کارگران ندارد و از سوی دیگر، خانوادههای کارگری به درآمد و کار فرزندان خود نیاز دارند؛ در نتیجه فرزندان لایههای فرودست طبقه کارگر، قبل از سنین بلوغ و در اوج کودکی و نوجوانانی، ناخواسته وارد بازار کار میشوند.
گیلانینژاد با بیان اینکه «در اخبار خواندهایم که ۳۰۰۰ نفر اول کنکور امسال، از خانوادههای پربرخوردار مالی بودهاند» ادامه داد: نه تنها مدارس بلکه دانشگاههای خوب هم فقط برای ثروتمندان است و فقرا راهی برای تغییر مناسبات تلخ زندگی خود ندارند.
این فعال کارگری در پایان نتیجه گرفت: برنامههای اقتصادی جهت ایجاد فقر ساختاری و بیتوجهی به رایگان بودن آموزش که در قانون اساسی تاکید شده، کودکان را از ابتداییترین حق انسانی یعنی آموزش محروم کرده است. این روند به معنای تولید نسلی محروم، بیدفاع و بدون فرصت رشد اجتماعی است. نسلی که سیستماتیک به حاشیه رانده میشود تا چرخهی فقر و تبعیض همچنان بدون توقف ادامه یابد.