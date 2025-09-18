آزادی یک فعال کارگری پس از چهار سال حبس با اعمال شاقه

به گزارش ایلنا و به نقل از ITUC، رهبران کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از آزادی رهبر کارگران بلاروس استقبال کرده و پس از آزادی او از زندان پس از چندین سال، به دیدار او شتافتند.

لوک تریانگل، دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری «ITUC»، در پایتخت لیتوانی، با آلیکساندر یاراشوک، رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری بلاروس (BKDP) که نایب رئیس کنفدراسیون جهانی ITUC نیز بوده، دیدار کرد.

طی هفته گذشته بیش از ۵۲ کارگر زندانی در بلاروس، از جمله گنادیز فدینیچ، رهبر سابق اتحادیه کارگران بلاروس BKDP، در جریان آزادی‌های اخیر زندانیان سیاسی این کشور آزاد شدند.

آلیکساندر یاراشوک چهار سال به علت فعالیت‌های کارگری در زندان بوده و طبق اظهارات خود، حبس با اعمال شاقه را تحمل کرده است. دولت لوکاشنکو رئیس جمهور مادام العمر این کشور، او و همقطارانش را به فعالیت سیاسی علیه حکومت محکوم کرده بودند.

لوک تراینگل گفت: دولت لوکاشنکو در بلاروس این آزادی‌ها را به عنوان یک اقدام خیرخواهانه و لطف به تصویر کشیده است، اما آزادی این کارگران و شرایطی که آن‌ها از زندان توصیف می‌کنند، آشکار می‌کند که در یک سیستم فاسد و دیکتاتوری زندگی می‌کنند. یاراشوک، فدینیچ و چندین مبارز برجسته دیگر آزاد شدند اما از مرز لیتوانی به خارج این کشور تبعید شدند.

لوک تریانگل گفت: «ما آزادی هم‌قطاران مبارز کارگری خود را جشن گرفتیم. آن‌ها شجاعت و قدرت خود را در سلول‌های سرد زندان‌های بلاروس حفظ کردند و با گرمای همبستگی هزاران فعال اتحادیه کارگری در سراسر جهان تقویت شدند. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری درخواست خود را از مقامات بلاروس برای آزادی همه رهبران زندانی اتحادیه‌های کارگری و لغو اقدامات تبعید اجباری تکرار می‌کند».

انتهای پیام/