امضای تفاهم‌نامه برای بهبود کیفیت بیمه سینماگران
تفاهم‌نامه ارتقای کیفیت بیمه سینماگران بین سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، و وزرای مسکن و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و نمایندگان و فعالان جامعه سینمایی و فرهنگ وهنر در جلسه شورای عالی سینما به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی سینما با تأکید بر تدوین و تهیه طرح «ارتقای جایگاه سینما در کشور» و مستندسازی و روایتگری انسجام اجتماعی ایجاد شده در دوران جنگ ۱۲ روزه توسط سینماگران، خواستار بازگشت هنرمندان خارج از کشور به وطن شد. 

محمدرضا عارف با اشاره به اینکه دبیرخانه شورای عالی سینما موظف است، مسائل و مشکلات جزئی اما تأثیرگذار سینماگران را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی حل کند، گفت: ترکیب شورای عالی سینما باید در نشست‌های این شورا به دنبال ارتقای جایگاه سینما در کشور باشد. 

شایان ذکر است در پایان این نشست، تفاهم‌نامه ارتقاء کیفیت بیمه سینماگران بین سازمان تأمین اجتماعی و امور سینمایی و سمعی و بصری، به امضا رسید. 

گفتنی است پیشتر در این رابطه و در هفته دوم شهریورماه، موضوعات مرتبط با پوشش بیمه‌ای جامعه هنرمندان و اهالی سینما در نشست مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با رئیس سازمان سینمایی کشور، رئیس و اعضای هیأت مدیره خانه سینما و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر مورد بررسی قرار گرفت.

