دیرعامل و نایب رئیس شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا:

شرکت « هواپیمایی آسمان» با مدیریت پیمان بازسازی می‌شود

شرکت « هواپیمایی آسمان» با مدیریت پیمان بازسازی می‌شود
سید علیرضا عظیمی‌پور، مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا، گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی عمدتاً به مدیریت مستقیم دارایی‌ها وارد نمی‌شوند، بلکه مالکیت را حفظ کرده و از طریق بازار سرمایه یا بورس بهره‌برداری می‌کنند.

به گزارش ایلنا، عظیمی‌پور  آغاز واگذاری شرکت هواپیمایی آسمان، مدل پیمان مدیریت را فرصتی برای احیای اقتصادی و ارتقای بهره‌وری این ایرلاین دانست.

وی افزود: در ایران، صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری مدیریت مستقیم شرکت‌ها را نیز بر عهده گرفته‌اند که این موضوع هزینه‌های زیادی به همراه داشته و بازده اقتصادی مطلوب را ایجاد نکرده است. برنامه هفتم توسعه با هدف اصلاح این وضعیت، صندوق‌ها را مکلف کرده است از مدیریت مستقیم خارج شده و دارایی‌ها را به صورت غیرمدیریتی، ترجیحاً از طریق بازار سرمایه، اداره کنند.

 فرصت مدیریت پیمان برای آسمان

عظیمی‌پور در خصوص واگذاری و مدیریت پیمان شرکت هواپیمایی آسمان گفت: آسمان یکی از برندهای معتبر صنعت هواپیمایی کشور است و مزایای منحصربه‌فردی دارد؛ از جمله امکان پرواز مستقل در تمام فرودگاه‌های دنیا، موقعیت‌های استراتژیک در فرودگاه‌های مهرآباد، امام و شهرهای دیگر، و نیروی انسانی شایسته و توانمند.

 وی ادامه داد: با این حال، سوءمدیریت‌های گذشته باعث شده ناوگان ۲۳ فروندی شرکت، تنها سه تا چهار فروند آماده پرواز داشته باشد و برخی هواپیماها نیازمند جایگزینی یا آماده‌سازی برای پرواز ایمن باشند. همچنین اشکالات ساختاری مالی و عملیاتی در شرکت ایجاد شده است.

 عظیمی‌پور تصریح کرد: دو راه پیش رو داریم؛ یکی استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها برای اصلاح شرکت و دیگری جذب بخش خصوصی در قالب مدیریت پیمان، مطابق دستورالعمل‌های برنامه هفتم، تا برند آسمان دوباره بازسازی، نوسازی و به جایگاه اصلی خود بازگردد.

 امنیت شغلی و اطلاع‌رسانی شفاف

مدیرعامل آتیه صبا درباره نگرانی کارکنان و ذینفعان گفت: این سوالات و ابهامات کاملاً موجه است. تاکنون هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته و مطالعات کارشناسی در حال انجام است. اما تأکید شده که امنیت شغلی و حفظ کارکنان شرکت آسمان از الزامات اصلی واگذاری و مدیریت پیمان خواهد بود.

 وی افزود: به محض آغاز فرایند اجرایی، تمام ذینفعان، مقامات منطقه‌ای و همکاران سازمان‌ها و شرکت‌های مرتبط، از اقدامات مطلع خواهند شد.

 

