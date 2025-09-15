خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر به مناسبت روز ملی کفاش و صنعت کفش و چرم

خانه کارگر در پیام تبریکی به مناسبت روز ملی کفاشان، این روز را به اهالی این صنف و کارگران آن تبریک گفت.

 به گزارش ایلنا،  خانه کارگر  جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، روز ملی کفاش و صنعت کفش و چرم را به کارگران و فعالان این صنعت تبریک گفت.    متن بیانیه به شرح زیر است:

  بسم الله الرحمن الرحیم
صنعت کفش و چرم در تاریخ پرافتخار ایران، نماد هنرمندی، اصالت فرهنگی و تلاش بی‌وقفه کارگران صنعتگر است که با مهارت و دستان توانمند خود، تلفیقی از هنر، صنعت و فرهنگ را به جامعه عرضه می‌کنند. روز ملی کفاش و صنعت کفش و چرم فرصتی است تا یادآور شویم نقش ارزشمند این قشر زحمتکش در پایداری سنت‌های دیرین ایرانی و ارتقای رفاه مردم شریف کشورمان.
کارگران کفاش، هنرمندانی هستند که با ظرافت و دقت، آسایش و زیبایی را به مردم ایران هدیه می‌دهند. هر کفش تولید شده در این صنعت، نه تنها نمادی از کیفیت و استحکام است، بلکه تجلی مهارت، ذوق هنری و فرهنگ اصیل ایرانی نیز به شمار می‌آید. این عزیزان، حافظان سنت و اصالت ملی‌اند که در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی، با تلاش مستمر، این صنعت را به پیش می‌برند.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک و گرامیداشت این روز ارزشمند به تمامی کارگران صنعت کفش و چرم، از زحمات صادقانه و خلاقانه آنان قدردانی می‌نماید و آرزوی سلامت، موفقیت و رشد روزافزون برای این قشر شریف را دارد.
امید است با توجه ویژه به جایگاه این صنعت، زمینه‌های توسعه بیشتر آن فراهم شده و کارگران این عرصه همواره در کانون توجه قرار گیرند، تا همواره فرهنگ و اصالت ایرانی در قالب هنر کفاشی و صنعت چرم، بدرخشد.

 

