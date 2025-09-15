خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض صنفی کارگران پیمانکاری نفت و گاز پارس در عسلویه

اعتراض صنفی کارگران پیمانکاری نفت و گاز پارس در عسلویه
کد خبر : 1686373
لینک کوتاه کپی شد.

کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس در اعتراض به عدم اجرای رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و محرومیت از مزایا و رفاهیات خود تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ ) کارگران  پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس عسلویه در اعتراض به عدم اجرای رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و محرومیت از مزایا و رفاهیات  تجمع کردند.  

این کارگران خواستار برقراری عدالت و رفع تبعیض شدند.  

گفتنی است، طبق رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت که  به چهار شرکت بزرگ نفت و گاز برای اجرا ابلاغ شده،  مبنای محاسبه‌ی مزایای اقلیمی و متغیرهای حقوق اعم از اضافه کار و نوبت کار برای کارگران مناطق نفتی، «مزد» شناخته می‌شود.  این موضوع می‌تواند به افزایش دریافتی کارگران منجر شود، چراکه محاسبه اضافه‌کاری و سایر مزایا دیگر محدود به مزد مبنا نخواهد بود و شامل کل دستمزد کارگر می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی