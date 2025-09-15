اعتراض صنفی کارگران پیمانکاری نفت و گاز پارس در عسلویه
کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس در اعتراض به عدم اجرای رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و محرومیت از مزایا و رفاهیات خود تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ ) کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس عسلویه در اعتراض به عدم اجرای رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و محرومیت از مزایا و رفاهیات تجمع کردند.
این کارگران خواستار برقراری عدالت و رفع تبعیض شدند.
گفتنی است، طبق رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت که به چهار شرکت بزرگ نفت و گاز برای اجرا ابلاغ شده، مبنای محاسبهی مزایای اقلیمی و متغیرهای حقوق اعم از اضافه کار و نوبت کار برای کارگران مناطق نفتی، «مزد» شناخته میشود. این موضوع میتواند به افزایش دریافتی کارگران منجر شود، چراکه محاسبه اضافهکاری و سایر مزایا دیگر محدود به مزد مبنا نخواهد بود و شامل کل دستمزد کارگر میشود.