اعتراض صنفی کارگران پیمانکاری نفت و گاز پارس در عسلویه

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ ) کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس عسلویه در اعتراض به عدم اجرای رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و محرومیت از مزایا و رفاهیات تجمع کردند.

این کارگران خواستار برقراری عدالت و رفع تبعیض شدند.

گفتنی است، طبق رای شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت که به چهار شرکت بزرگ نفت و گاز برای اجرا ابلاغ شده، مبنای محاسبه‌ی مزایای اقلیمی و متغیرهای حقوق اعم از اضافه کار و نوبت کار برای کارگران مناطق نفتی، «مزد» شناخته می‌شود. این موضوع می‌تواند به افزایش دریافتی کارگران منجر شود، چراکه محاسبه اضافه‌کاری و سایر مزایا دیگر محدود به مزد مبنا نخواهد بود و شامل کل دستمزد کارگر می‌شود.

انتهای پیام/