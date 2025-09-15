یک رای دیوان به نفع معلمان/ تاخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت ممنوع است

به گزارش ایلنا، رای دیوان عدالت اداری علیه وزارت آموزش و پرورش و به نفع معلمان برای تاخیر پرداخت پاداش پایان خدمت صادر شد.

براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مکلف است درپایان سنوات خدمت به ازای هرسال خدمت معادل یکماه آخرین حقوق ومزایا را بعنوان پاداش پایان سنوات خدمت به کارمندش پرداخت کند.

در وزارت آموزش وپرورش که مبلغ پاداش بر اساس حداقل است و متاسفانه گاهی با تاخیر چندساله و درچندمرحله‌ای پرداخت می‌شود، به اعتقاد بازنشستگان، در اثر تورم روزافزون متاسفانه ارزش پاداش و قدرت خرید بازنشسته از بین می‌رود.

در مورد ضمانت اجرایی این رای، دستگاهی که رای برعلیه آن صادرشده چنانچه رای را در مهلت قانونی اجرانکند رییس دستگاه انفصال ازخدمت می‌گیرد.

متن دادخواست به شرح زیر است:

شاکی: آقای ابوالقاسم چنکشی فرزند عنایت اله طرف شکایت وزارت آموزش و پرورش

خواسته: الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت اعتراض به پرداخت پاداش پایان خدمت و صدور حکم الزام به پرداخت پاداش

گردش کار:

گردش کار در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری به دادرسی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ملاحظه می‌شود شاکی دادخواستی به طرفیت دستگاه طرف شکایت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم و اجمالا اعلام کرده که خواسته اینجانب با موضوع فوق و به شرح دادخواست تقدیمی است و علی رغم درخواست و اعتراضات بنده در دستگاه اجرایی طرف شکایت متأسفانه توجهی به درخواست بنده نکرده و با امتناع و استنکاف طرف شکایت حقوق قانونی اینجانب تضییع شده است حال این شعبه با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده و با استعانت از خداوند متعال و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می‌کند.

رأی دیوان

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی راجع به الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایا مستمر تاسی (سال به اضافه وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده پرداخت خواهد شد و نظر به اینکه‌عدم تأمین اعتبار بموجب رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴-۲۰.۱۲/ ۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسقط حق ثابت و مسلم خواهان نخواهد بود و لذا شکایت شاکی وارد است به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

