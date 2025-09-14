توضیحات معاون پرستاری وزارت بهداشت در مورد فوقالعاده خاص پرستاران
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه پرداخت فوقالعاده خاص در سال جاری باید از منابع و درآمدهای اختصاصی دستگاهها باشد، گفت: تا زمانی که پرداختی در زمینه فوقالعاده خاص صورت نگیرد، اجرایی شدن آن با علامت سوال مواجه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس عبادی درباره آخرین وضعیت پرداخت فوقالعاده خاص پرستاران در مصاحبهای اظهار کرد: اینطور نباید تصور کرد که فقط پرستاران مشمول دریافت فوقالعاده خاص میشوند، بلکه فوقالعاده خاص، مخصوص تمام مشاغل دولتی و حاکمیتی است. براساس قوانین، تا سقف ۲۵هزار امتیاز به احکام شغلی تمام کارکنان دولت اضافه میشود اما تخصیص امتیاز برای هر رده شغلی به انجام کار کارشناسی وابسته است.
وی درباره منابع پرداخت فوقالعاده خاص پرستاران توضیح داد: شنیدهها حاکی از این است که پرداخت فوقالعاده خاص در سال جاری میبایست از منابع اختصاصی دستگاهها باشد و امیدوارم که فوقالعاده خاص در بودجه سال آینده لحاظ شود. مسئولان سازمانهای «برنامه و بودجه» و «اداری و استخدامی» که مسئولیت اجرای فوقالعاده خاص را برعهده دارند، عنوان میکنند که پرداخت فوقالعاده خاص قابلیت اجرا شدن در سال جاری را دارد. در حال حاضر، اطلاعی درباره چگونگی پرداخت و جدول زمانبندی آن ندارم.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: با توجه به اینکه پرداخت فوقالعاده خاص میبایست از محل درآمد و منابع اختصاصی دستگاهها انجام شود و همچنین با توجه به تعداد نیرویی که تحت پوشش وزارت بهداشت فعالیت میکنند، اینکه درباره تامین منابع آن چه تصمیمی گرفته شده، اطلاعی ندارم. تا زمانی که پرداختی در زمینه فوقالعاده خاص صورت نگیرد، اجرایی شدن آن با علامت سوال مواجه است.