کارگران «روغن نباتی جهان» همچنان در انتظار بازگشت به کار

یک منبع کارگری در استان زنجان گفت: بعد از حدود سه سال، هنوز اقدامی برای بازگشایی کارخانه روغن نباتی جهان از سوی مسئولان نشده است.

این کارگر با بیان اینکه فعالیت این کارخانه که در استان زنجان واقع شده، به دلیل مشکلات مالی از شهریور ۱۴۰۱ متوقف شده، درباره مشکلات تداوم تعطیلی کارخانه گفت: تداوم تعطیلی این کارخانه به لحاظ فنی زیان غیر قابل جبرانی به ماشین آلات وارد می‌کند، ماشین آلاتی که از لحاظ تکنولوژی جزو برترین‌ها هستند و به تبع خرابی دستگاه‌ها، فعالیت مجدد این واحد با مشکل روبرو خواهد شد.

او همچنین اظهار داشت: تاکنون پیگیری‌های زیادی از سوی کارگران بیکار شده این کارخانه برای رفع مشکلات صورت گرفته اما هنوز مثمرثمر نبوده است.

او گفت: ادامه تعطیلی در حالی است که حدود۸۰ کارگر این کارخانه که از طریق دریافت مقرری بیمه بیکاری امرار معاش می‌کردند، اخیرا مهلت دریافت مقرری آن‌ها به اتمام رسیده و در نتیجه، نگران وضعیت بلاتکلیف خود هستند.

او با بیان اینکه کارگران خواهان بازگشایی دوباره محل کار خود هستند و با تاکید بر اینکه امید کارگران به اقدام مسئولان است، در خاتمه تصریح کردند: این کارخانه تنها منبع درآمد و اشتغال دست‌کم ۵۰۰کارگر به‌صورت مستقیم بوده است که در منطقه فرصت شغلی دیگری ندارند. بنابراین از مسئولان تقاضا داریم که درخصوص رفع مشکلات این واحد صنعتی و کارگران آن که در مناطق محروم زنجان و شهر و روستاهای اطراف زندگی می‌کنند، اقدام عاجل کنند.

