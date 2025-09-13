خبرگزاری کار ایران
واکنش وزیر کار به خبر ادغام صندوق کشوری و فولاد:

فقط پست‌های مدیریتی و موازی دو صندوق حذف شده است +فیلم

احمد میدری با اعلام اینکه «مدیریت صندوق بازنشستگی فولاد و کشوری باهم ادغام ‌شدند»، گفت: در این ادغام انتقال و جابه‌جایی سرمایه‌ای رخ نداده فقط پست‌های مدیریتی و موازی حذف شده است.

به گزارش ایلنا،   احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به پرسش خبرنگاران پیرامون ادغام و تجمیع دو صندوق کشوری و فولاد  گفت: در صندوق فولاد حدود ۸۷ هزار نفر تحت پوشش داریم و یک هیئت مدیره، یک هیئت نظارت همچنین معاونت حقوقی، معاونت اقتصادی و سایر معاونت‌ها نیز فعالیت می‌کنند. در صندوق کشوری نیز با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، ساختار مشابهی وجود دارد. این هزینه‌ها در نهایت توسط مردم ایران تأمین می‌شود و تأثیر مستقیمی بر رفاه بازنشستگان ندارد.

وی افزود: هزینه‌های بالای اجرای طرح‌ها و فعالیت صندوق‌ها نه تنها باعث افزایش رفاه نمی‌شود، بلکه می‌تواند اثر منفی نیز بر این حوزه داشته باشد. در این اصلاحات، کارمندان سخت‌کوش صندوق‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه صرفاً پست‌های مدیریتی و نظارتی غیرضروری کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، برخی هیئت‌های مدیره و نظارت و حتی برخی معاونت‌ها حذف می‌شوند، اما بخش‌های اقتصادی، نظارت بر شرکت‌ها، حوزه درمان و بررسی اسناد کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد و کارمندان صندوق‌ها کاهش نخواهند یافت.

 

