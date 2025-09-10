افزایش مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی تامین اجتماعی +جزئیات

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۶/۱۴۰۴ به پیشنهاد شماره ۳۱۲۱۳ مورخ ۲۳/۲/۱۴۰۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ تصویب کرد:

از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۴ مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان معادل و یا کمتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است، به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) مستمری سال قبل افزایش می‌یابد.

کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۳ برقرار و میزان مستمری پرداختی سال گذشته آنان بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بوده است، به میزان سی و دو درصد (۳۲%) مستمری سال قبل به‌علاوه مبلغ ثابت نه میلیون و سیصد و شانزده هزار و پنجاه (۹.۳۱۶.۰۵۰) ریال افزایش می‌یابد. همچنین مستمری مشمولین از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%) افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد.

میزان کمک هزینه عائله مندی و اولاد تحت تکفل متناسب با فرزندان تحت تکفل برای کلیه مستمری‌بگیران واجد شرایط، همانند بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی وفق جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تعیین می‌گردد.

با اعمال افزایش‌های فوق، مجموع مبالغ قابل پرداخت به حداقل‌بگیران با لحاظ مستمری و کمک‌هزینه‌های جانبی (شامل عائله‌مندی، حق اولاد جهت فرزند تحت تکفل (یک فرزند)، تأمین معیشت و مسکن) کمتر از یکصد و پنجاه میلیون و هشتصد و ده‌هزار و سیصد و بیست (۱۵۰.۸۱۰.۳۲۰) ریال نخواهد بود.

