وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به آذربایجان شرقی خبر داد:
اجرای طرح جایگزینی ۱۰۰ هزار بخاری کم مصرف در خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرح جایگزینی ۱۰۰ هزار بخاری کم مصرف با بخاری های پرمصرف در خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی با کمک بانک رفاه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "احمد میدری"در سفر یک روزه به آذربایجان شرقی در بناب از طرح جدیدی برای کاهش مصرف گاز در خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد.
به گفته وی، با توجه به مصرف بالای انرژی در کشور، باید به تجهیز خانهها با وسایل کم مصرف توجه ویژهای شود.
میدری افزود: اگر خانوادهها به استفاده از تجهیزات کممصرف ترغیب نشوند، کاهش مصرف گاز محدود خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح بیشتر این طرح گفت: این طرح که از اواسط شهریورماه در استان یزد آغاز شده، به زودی در هفت استان کشور اجرا خواهد شد. هدف این طرح، جایگزینی 100 هزار بخاری کم مصرف با بخاریهای پر مصرف است که میتواند مصرف گاز در خانوارها را تا حدود 50 درصد کاهش دهد. بخاریهای جدید به ارزش تقریبی 20 میلیون تومان به صورت رایگان در اختیار خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد قرار خواهد گرفت.
میدری در ادامه خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری مددکاران و آموزشدیدگان سازمان آموزش فنیوحرفهای، به منازل خانوادهها ارسال میشود و آموزشهای لازم برای استفاده از تجهیزات کم مصرف داده خواهد شد. همچنین، خانوادههایی که مصرف گاز خود را کاهش دهند، از پاداشهای مالی تا سقف دو میلیون تومان بهرهمند خواهند شد.
میدری یادآور شد: «در صورت موفقیت این طرح در هفت استان، امکان توسعه آن در آینده وجود دارد. اگر مشکلات موجود در زمینه تولید بخاریهای کممصرف و همچنین انتشار اوراق مالی از سوی بانک مرکزی حل شود، این طرح میتواند در سطح گستردهتری اجرا شود.»
وزیر کار گفت:استانهای یزد، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد در فاز اول این طرح قرار دارند و امید است تا آبانماه، 100 هزار واحد مسکونی به بخاریهای کممصرف مجهز شوند.
میدری گفت: این طرح به عنوان گامی مهم در جهت کاهش مصرف انرژی و کمک به خانوارهای کمدرآمد ارزیابی میشود و امیدواریهایی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و حفظ منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.