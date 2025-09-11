خبرگزاری کار ایران
رئیس خانه معدن گلستان در گفت‌وگو با ایلنا:

در هر معدن شن و ماسه، بیش از ۵۰ نفر به کار گرفته می‌شوند/ مشکلات را برطرف کنید

رئیس خانه معدن گلستان گفت: معادن شن و ماسه در استان گلستان از کمبود مواد اولیه و فرسودگی تجهیزات معدنی رنج می‌برند.

«حسین فندرسکی» رئیس  خانه معدن گلستان در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: شن و ماسه، ماده اصلی  و ارزان قیمت مورد استفاده در ساخت پروژه‌های بازآفرینی زمین، پل‌ها، جاده‌ها، قطار‌های سریع السیر و انواع سازه‌های ساختمانی است. سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل دسترسی آسان به مواد اولیه،  پتانسیل اشتغال‌زایی بالا و فرصت‌های اقتصادی پرسود دارد.

وی ادامه داد: کمبود مواد اولیه در صنعت شن و ماسه، مشکلات جدی در گلستان به وجود آورده؛ در شرایط فعلی بزرگ‌ترین چالش معادن شن و ماسه، کمبود مواد اولیه برای تولید است. دستگاه‌های مرتبط باید همکاری بیشتری داشته باشند و زمینه واگذاری امتیاز به بهره برداران را هر چه سریع‌تر فراهم کنند.


فندرسکی بیان کرد: در هر معدن شن و ماسه، به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۵۰ نفر می‌توانند مشغول به کار شوند. مسئولان استان گلستان باید راهکار‌های مؤثری برای رفع این مشکلات پیدا کنندو به توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند.

این فعال صنفی معادن گلستان بیان کرد: متأسفانه بسیاری از تجهیزات معدنی از جمله لودر و بولدوزر فرسوده هستند و طی سال‌های اخیر قیمت آن‌ها افزایش چشمگیری داشته است. مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌های تولید، کمبود گازوئیل و افزایش بی‌رویه نرخ ارز نیز در کار است و در نتیجه، فشار زیادی  به این صنعت وارد آمده است.

فندرسکی گفت: تولید‌کنندگان شن وماسه مشکلات دیگری مانند عدم دسترسی مناسب به جاده‌، قطعی‌های مکرر برق و قطعی اینترنت دارند. ما این مشکلات زیر ساختی را بار‌ها به مسئولان مربوطه اعلام کردیم. متأسفانه دراین شرایط کارخانه‌های تولید شن و ماسه دیگر توان تولید ندارد.

او در پایان گفت: این مشکلات نشان‌دهنده نواقص جدی در زیرساخت‌های استان گلستان است؛ باید به رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران توجه جدی شود و درحد شعار نباشد.

 

