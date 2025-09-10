یکی از این کارگران به ایلنا گفت: با توجه به نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس و دانشگاها، انتظار داریم کارفرما زودتر از موعد حقوق کارگران را بپردازد.

وی با بیان اینکه تمام کارگران مناطق بایستی فرزندان خود را برای رفتن به مدرسه آمده کنند لذا این ماه حقوق کارگران باید زودتر پرداخت شود تا بتوانند لباس، کیف، کفش و نوشت افزار تهیه کنند، گفت: شرایط زندگی برای ما کارگران که در شرایط سخت در حال فعالیت هستیم، بسیار دشوار است و امیدواریم مسئولان راه‌آهن کاری برایمان انجام دهند.

این کارگر به نیابت از همکاران خود، از شرکت راه آهن در مقام کارفرمای اصلی درخواست کرد که پیگیر پرداخت به موقع حقوق کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه آهن، قبل از بازگشایی مدارس و دانشگاها باشد.

