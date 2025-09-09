کارگر فرودگاه مشهد کیف پول یک میلیاردی را به صاحبش بازگرداند
کارگر پاکدست خدماتی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد، کیف پول حاوی ارز خارجی را به صاحبش بازگرداند.
به گزارش ایلنا، علی نمازی کارگر واحد خدمات در سالن ترانزیت ترمینال داخلی فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد، کیف حاوی ارز خارجی را پیدا کرد.
این کارگر خدماتی فرودگاه مشهد در حین انجام وظیفه با کیف پولی مواجه شد که حاوی مقداری وجه نقد، دلار و مدارک هویتی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود؛ سپس آن را به فرودگاه تحویل داده و به صاحبش زائر عراقی علی بن موسی الرضا (ع) بازگردانده شد.