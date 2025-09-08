منابع کارگری ایلنا در شهرستان طبس گفتند: بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون جرثقیل در کیلومتر ۲۰ جاده اختصاصی منطقه معدنی طبس، یک کارگر راننده فوت و دیگری زخمی شد.

او افزود: امدادگران سریعاً با تجهیزات در اختیار، اقدام به نجات و رهاسازی این دو کارگر کردند که متاسفانه به دلیل نبستن کمربند و پرتاب شدن از خودرو، راننده جان خود را از دست داده و همراه وی به بیمارستان منتقل شد.

به گفته وی؛ هر چند عملیات بهسازی و ایمن‌سازی جاده دسترسی به معدن زغال سنگ طبس از چند روز پیش با هدف ارتقای ایمنی تردد کارگران آغاز شده اما ظاهراً طی ۴۵ روز گذشته ۳ نفر درجاده معدن براثر تصادف فوت کرده‌اند.

هنوز جزئیات حادثه و هویت کارگر فوت شده مشخص نیست.

