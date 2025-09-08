خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
مرگ یک راننده در جاده معدن طبس/ کمک‌راننده زخمی شد

مرگ یک راننده در جاده معدن طبس/ کمک‌راننده زخمی شد
بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون جرثقیل، دو کارگر راننده کشته و زخمی شدند.

منابع کارگری ایلنا در شهرستان طبس گفتند: بر اثر واژگونی یک دستگاه کامیون جرثقیل در کیلومتر ۲۰ جاده اختصاصی منطقه معدنی طبس، یک کارگر راننده فوت و دیگری زخمی شد.

او افزود: امدادگران سریعاً با تجهیزات در اختیار، اقدام به نجات و رهاسازی این دو کارگر کردند که متاسفانه به دلیل نبستن کمربند و پرتاب شدن از خودرو،  راننده جان خود را از دست داده و همراه وی به بیمارستان منتقل شد.

به گفته وی؛ هر چند عملیات بهسازی و ایمن‌سازی جاده دسترسی به معدن زغال سنگ طبس از چند روز پیش با هدف ارتقای ایمنی تردد کارگران آغاز شده  اما ظاهراً طی ۴۵ روز گذشته ۳ نفر درجاده معدن براثر تصادف فوت کرده‌اند.

هنوز جزئیات حادثه و هویت کارگر فوت شده مشخص نیست.

 

