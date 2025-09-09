حقوق حداقلی کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد؛
درخواست کارگران شهرداری ازنا برای اجرای طرح طبقهبندی
کارگران مجموعه شهرداری ازنا در استان لرستان خواستار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند.
تعدادی از کارگران شاغل در شهرداری ازنا در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: ما شمار زیادی کارگر قرارداد حجمی شاغل در مجموعه شهرداری ازنا هستیم که درآمد برخی از ما نزدیک به حداقل حقوق است و دریافتی ماهانهمان کفاف معاش زندگیمان را نمیدهد.
به گفته آنها، کارگران شهرداری ازنا ماهانه با اضافهکاری و سایر مزایای جانبی، مبلغی در حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، ناچیز است.
این کارگران که پیگیر وضعیت افزایش دستمزد خود و همکارانشان هستند، در ادامه میگویند: آنچه باعث افزایش حقوقمان میشود اجرای طرح طبقهبندی مشاغل است که طبق مقررات کار و تامین اجتماعی باید در کارگاههای بالای پنجاه نفر اجرایی شود.
به گفته یکی ازکارگران، در شهرداری ازنا دریافتی کارگران باسابقه با کارگرانی که جدیدا استخدام شدهاند به یک اندازه است بنابراین ضمن درخواست برای اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، پیگیر تبدیل وضعیت قراردادهای خود نیز هستیم.
او درباره نحوه قراردادهای خود گفت: بعد از ۲۰ سال کار در شهرداری ازنا که انتظار عقد قرارداد دائمی و بدون واسطه با شهرداری را داشتیم به یکباره شهرداری ازنا تمامی این نیروها را بدون تفکیک شغلی یا تخصص، به قراردادهای «حجمی» تحت نظر شرکتهای پیمانکاری فضای سبز و خدمات شهری واگذار کرده است.
کارگران با بیان اینکه پرسنل تأمین نیروی شهرداری ازنا، شامل کارکنان اداری، نیروهای تخصصی (رانندگان ماشینآلات سنگین راهسازی و خدماتی، تعمیرکاران خودرو، نیروهای تاسیساتی و خدماتی) میشود که سال هاست با کمترین حقوق و مزایا و در شرایط سخت، برای آبادانی و اداره امور شهر تلاش کردهاند.
آنها گفتند: ما کارگران شاغل در شهرداری ازنا فاقد یک نظام همانگ پرداخت حقوق هستیم به همین دلیل نمیتوانیم برای مخارج زندگیمان برنامهریزی کنیم.