مرحله دوم وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای حدود ۱۶هزار نفر واریز شد

به گزارش ایلنا، اوقانی آرانی در این باره اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام شده با بانک عامل و براساس اولویت بندی انجام شده که پیش از این اعلام شده بود، در این مرحله برای حدود ۱۶ هزار نفر دیگر از مشمولان وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزند واریز شد.