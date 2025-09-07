مرحله دوم وام ازدواج فرزندان بازنشستگان برای حدود ۱۶هزار نفر واریز شد
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله دوم وام ازدواج فرزندان بازنشستگان این صندوق خبر داد.
به گزارش ایلنا، اوقانی آرانی در این باره اظهار کرد: با هماهنگیهای انجام شده با بانک عامل و براساس اولویت بندی انجام شده که پیش از این اعلام شده بود، در این مرحله برای حدود ۱۶ هزار نفر دیگر از مشمولان وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج فرزند واریز شد.
بنا بر اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان به مبلغ ۶۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و اقساط ۶۰ ماهه از طریق بانک صادرات ایران انجام شد.
با پرداخت این مرحله، پرونده پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ بسته شد.