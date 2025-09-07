بررسی دستاوردهای رصدخانه ملی رفاه ایرانیان در نشستی با حضور خبرنگاران

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ظهر امروز (شانزدهم شهریور)، نشست صمیمانه همفکری رصدخانه ملی رفاه ایرانیان، با حضور مدیران این مجموعه و سامانه جامع رفاه ایرانیان و اصحاب رسانه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، احد رستمی، رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان به ارائه توضیحاتی درباره شیوه عملکرد این پایگاه پرداخت.

در این جلسه، وی و همکارانش نکاتی را درباره شیوه فنی و محاسباتی دهک بندی صورت گرفته توسط این مرکز ارائه دادند.

