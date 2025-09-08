خبرگزاری کار ایران
آیا نیروهای زیر دیپلم در طرح ساماندهی تبدیل وضعیت می‌شوند؟

کارکنانی که مدارک زیر دیپلم دارند، به صورت مستقیم و با «قرارداد کارگری» جذب سازمان خواهند شد.

به گزارش ایلنا، با بالا گرفتن بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرح سناریوهای مختلف از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، یکی از سوال‌ها وضعیت نیروهای دارای مدرک پایین‌تر از دیپلم است. آیا این نیروها نیز تبدیل وضعیت خواهند شد؟ 

رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس، در مصاحبه تلویزیونی در رابطه با این موضوع گفت: کارکنانی که دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند، تحت عنوان «قرارداد معین» و آنان که مدارک زیر دیپلم دارند، به صورت مستقیم و با «قرارداد کارگری» جذب سازمان خواهند شد.

 

