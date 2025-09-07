خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
آغاز پویش «چشم انداز صفر» با هدف کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی
از امروز پویش اجتماعی و رسانه‌ای «به سوی چشم انداز صفر» با هدف به صفر رساندن حوادث شغلی و بیماری‌های مرتبط با کار آغاز شد.

به گزارش ایلنا، پویش اجتماعی و رسانه‌ای «به سوی چشم انداز صفر» با هدف تحقق اهداف وزارت تعاون در حوزه کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی از امروز آغاز به کار کرد.

به همت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موسسه فرهنگی رسانه‌ای آهنگ آتیه و سازمان تامین اجتماعی، از امروز پویش اجتماعی و رسانه‌ای «به سوی چشم انداز صفر» با هدف به صفر رساندن حوادث شغلی و بیماری‌های مرتبط با کار آغاز شد.

این پویش با هدف تحقق شعار وزارت تعاون و سازمان جهانی کار با عنوان «به سوی جهانی بدون بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار» و با هشتگ‌هایی چون «این بار صفر بگیرید» آغاز به کار کرد.

