میدری در آیین افتتاح رویداد ملی توربو فروش:
۶۵۰ مرکز سازمان فنی و حرفهای به نمایشگاه فروش تبدیل میشوند
وزیر کار گفت: در بازاریابی الکترونیکی از ظرفیتهای شرکتهای پیشرو استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم دسترسی تولیدکنندگان مشاغل خرد و خانگی را به بازارها گسترش دهیم.
به گزارش ایلنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اکنون در سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور طرحی آغاز شده است تا ۶۵۰ مرکز این سازمان به نمایشگاه فروش تبدیل شوند و در نظر داریم این تعداد به تدریج در آینده افزایش یابد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح رویداد ملی توربو فروش (افتتاح سلسله نشستهای آموزش کسب و کار و فروش اینترنتی ویژه مربیان و مهارت آموزان سازمان فنی و حرفهای) که امروز در دانشگاه جنگ برگزار شد، گفت: این رویداد مهم امروز در بیش از ۶۰ شهر ایران آغاز شد که تنها یک رویداد آموزشی نیست.
وی با بیان این که این رویداد دارای چندین ویژگی مهم آموزشی است، تاکید کرد: اطلاعرسانی صحیح پیرامون این موضوع در پیشبرد اهداف آن مهم است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در بازاریابی الکترونیکی از ظرفیتهای شرکتهای پیشرو استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم دسترسی تولیدکنندگان مشاغل خرد و خانگی به ویژه زنان سرپرست خانوار را به بازارها گسترش دهیم.
میدری معتقد است: افرادی که در این زمینه آموزش میبینند میتوانند محصولات خود را به راحتی عرضه کنند و به بازار دیجیتال متصل میشوند و محدودیتها در این راستا کاهش مییابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: استفاده از شرکتهای پیشرو یکی از سیاستهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا از بتوانیم کیفیت خدمات دولتی را افزایش دهیم.
همچنین، «غلامحسین محمدی» رییس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور نیز در این رویداد ملی خاطرنشان کرد: مدل کار و فن یکی از طرحهای این سازمان است که با همکاری فروشگاههای خرده فروشی آنلاین انجام میشود.
وی افزود: اتصال بنگاههای کوچک به بزرگ و استفاده از شرکای اجتماعی یکی از اهداف این طرح است.
محمد تصریح کرد: تاکنون ۶۰ شهر به این طرح متصل شدهاند که تا پایان سال به کل شهرهای ایران تسری مییابد.
در این رویداد «امیر سرتیپ حسین ولیوند زمانی» فرمانده دانشگاه جنگ در این رویداد ملی خواستار افزایش مهارت آموزی در دانشگاههای کشور شد و گفت: هم اکنون اصل کار، مهارت است بنابراین جوانان باید مهارت بیاموزند.