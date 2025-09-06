واریز کالابرگ الکترونیکی از چهارشنبه +فیلم

به گزارش ایلنا، احمد میدری روز شنبه در حاشیه آیین افتتاح رویداد ملی توربو فروش که در دانشگاه جنگ برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک چهارشنبه این هفته همزمان با ولادت پیامبر اسلام به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های یک تا ۳ واریز می‌شود و برای سایر دهک‌ها هم در تاریخی که اعلام خواهد شد، کالابرگ مربوطه تخصیص خواهد یافت.

وی ادامه داد: روال و شیوه کار به شکل سابق است و کانال‌های ارتباطی مختلفی با مردم در نظر گرفته شده است و به مشمولان پیامک زده می‌شود؛ امکان تماس مردم با مرکز ارتباطات وزارت رفاه نیز وجود دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۷ دهک درآمدی با جمعیت ۶۹ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ هستند اما در مرحله نخست، برای سه دهک ابتدایی که ۲۵ میلیون نفر هستند، واریز می شود.

۱۲ شهریور ماه مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها از واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح کالابرگ خبر داده بود.

حسن نوروزی گفته بود: با توجه به تأکید دولت مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد و تقویت سبد غذایی آنها و با تأمین اعتبار صورت گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان برای آغاز مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح واریز شد.

میدری درباره حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی بیان کرد: ما هر ماه تعدادی از خانوارهای با درآمد بالا را بر اساس قانون بودجه امسال، از دریافت یارانه حذف می کنیم که شامل ۳ دهک پردرآمد هستند؛ تاکنون ۳ میلیون نفر شامل دهک دهم را از دریافت یارانه نقدی حذف کرده ایم این ماه هم تعدادی را حذف می کنیم که اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جاری گفت: بحثی درباره تغییر حداقل مزد در نظر نداریم.