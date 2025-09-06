تقدیر نماینده یونسکو از کمپ تابستانی مهارتهای دیجیتال در خراسان رضوی
نماینده یونسکو در ایران، در آیین اختتامیه بوتکمپ تابستانی نوآوری و مهارتهای دیجیتال در خراسان رضوی، برگزاری چنین کمپهایی را مصداقی روشن از ضرورت پیوند میان آموزش و نیازهای واقعی بازار کار و جامعه، عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، روزانا جیاناندره، در آیین اختتامیه این کمپ تابستانه که به همت اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به دگرگونی، فناوریهای نوین، تحولات دیجیتال و نوآوریهای مستمر در شیوه زندگی، کار و یادگیری در جهان امروز، کشورهایی را قادر به پیشرفت خواند که در چنین شرایطی، بر آموزش مهارتهای نوین، توانمندسازی نیروی انسانی و پرورش نسل خلاق و نوآور تمرکز کنند.
وی آموزش با کیفیت، فراگیر و مبتنی بر مهارت را حق بنیادین هر انسان و از ماموریتهای جهانی یونسکو خواند و گفت: این آموزشها زیربنای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی به شمار میآید.
مدیر امور مالی و اداری یونسکو خاطرنشان کرد: از نگاه یونسکو، کارآفرینی جوانان تنها به معنای راهاندازی کسبوکار نیست؛ بلکه فرآیندی است که با خلاقیت، مسئولیتپذیری اجتماعی و استفاده از دانش دیجیتال، به بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار جامعه کمک میکند. امروز شما نسل جدیدی هستید که میتوانید در مسیر تحقق این اهداف گامهای مهمی بردارید.
وی با قدردانی از تلاشهای سازنده مجموعه آموزش فنیو حرفهای، این رویداد را نشاندهنده همکاری میان نهادهای ملی، محلی و بینالمللی در خلق دستاوردهایی درخشان، برشمرد.
جیاناندره در پایان، با بیان اینکه جوانان سرمایههای اصلی آیندهای بر پایه نوآوری، فناوری و مهارتهای دیجیتال هستند، خطاب به شرکتکنندگان افزود: آموختههای این روزها را چراغ راه آینده خود قرار دهید و اطمینان داشته باشید که یونسکو همواره در کنار شماست تا فرصتهای بیشتری برای یادگیری، تبادل تجربه و توسعه توانمندیها فراهم شود. این تعهد ماست که با همکاری نهادهای ملی، فرصتهای عادلانهتری برای آموزش و اشتغال جوانان ایجاد کنیم.
این کمپ تابستانه که با حمایت آژانس همکاریهای بینالمللی کره جنوبی و نمایندگی یونسکو در ایران و به عنوان بخشی از پروژه بروزرسانی مرکز تربیت مربی فنیوحرفهای ایران و به میزبانی ادارهکل آموزش فنیوحرفهای خراسان رضوی برگزار شد، پس از ۱۰ روز به کار خود پایان داد.