فرانشیز درمان بازنشستگان نفت کاهش یافت

فرانشیز درمان بازنشستگان نفت کاهش یافت
معاونت سلامت٬ بهداشت و درمان صندوق‌ها اعلام کرد: کاهش فرانشیز درمان برای بازنشستگان صنعت نفت به میزان ۵ درصد به مناطق ۸گانه صندوق‌ها ابلاغ شده است.

به گزارش ایلنا، با ابلاغ جدید٬ مراکز طرف قرارداد درمانی و تشخیصی٬ فرانشیز درمان بازنشستگان صنعت نفت را به میزان ۵ درصد محاسبه می‌کنند. 

اسناد درمانی ارایه شده به نمایندگی صندوق‌ها که مرتبط به مراکز غیرطرف قرارداد (درمان آزاد) هستند نیز با سهم جدید ۵ درصدی محاسبه می‌شوند؛ بنابراین٬ ۹۵ درصد هزینه بر پایه تعرفه‌ها٬ بازپرداخت می‌شود. 

سهم فرانشیز درمانی بازنشستگان صنعت نفت در بخش خدمات سرپایی و بستری به ۵ درصد کاهش‌یافته است این تصمیم در قالب مصوبات جدید ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت اتخاذ شده است.

 

