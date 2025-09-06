فرانشیز درمان بازنشستگان نفت کاهش یافت

به گزارش ایلنا، با ابلاغ جدید٬ مراکز طرف قرارداد درمانی و تشخیصی٬ فرانشیز درمان بازنشستگان صنعت نفت را به میزان ۵ درصد محاسبه می‌کنند.

اسناد درمانی ارایه شده به نمایندگی صندوق‌ها که مرتبط به مراکز غیرطرف قرارداد (درمان آزاد) هستند نیز با سهم جدید ۵ درصدی محاسبه می‌شوند؛ بنابراین٬ ۹۵ درصد هزینه بر پایه تعرفه‌ها٬ بازپرداخت می‌شود.

سهم فرانشیز درمانی بازنشستگان صنعت نفت در بخش خدمات سرپایی و بستری به ۵ درصد کاهش‌یافته است این تصمیم در قالب مصوبات جدید ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت اتخاذ شده است.

