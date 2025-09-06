کارگران مانورچی راه آهن: «حداقل حقوق» جوابگوی مخارج زندگی نیست

تعدادی از کارگران مانورچی راه آهن در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: ما کارگران پیمانکاری شاغل در واحد مانورچی هستیم که درآمد اکثرمان حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه‌مان جوابگوی زندگی‌مان نیست.

به گفته آن‌ها، کارگران مانورچی تقریبا حداقل حقوق مصوبه شورایعالی کار را دریافت می‌کنند که این رقم کفاف مخارج زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.

به گفته یکی از کارگران؛ در حالی از بسیاری از مزایای مناسبتی و عرفی محرومیم که مانورچی پرخطرترین شغل در حوزه راه‌آهن است. در واقع مانورچی کار اتصال واگن‌ها را انجام می‌دهد. ضربه‌ای که دیزل ۱۲۰ تنی به واگن وارد می‌کند برای مانورچی ها بسیار مرگ‌آور است. در طی سالهای گذشته تعداد قابل توجهی از همکاران ما بر اثر نبود ایمنی کافی جان خودرا از دست داده و یا مصدوم شده اند.

او افزود: تورم هر روز بالاتر می‌رود و سفره کارگری کوچک و کوچک‌تر می‌شود و کارگران مانورچی انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند؛ به همین دلیل روز چهار شنبه هفته گذشته برخی همکاران مانورچی از مبدا تهران به نشانه اعتراض با تاخیر حرکت کرده بودند.

وی تصریح کرد: بیش از نیمی از جامعه کارگری شاغل در راه آهن مستاجر هستند و ۷۰ درصد حقوق دریافتی کارگران برای اجاره‌بها صرف می‌شود.

