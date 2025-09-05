پیام خانه کارگر به مناسبت هفته وحدت

به گزارش ایلنا در متن این پیام آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت فرخنده‌ترین ایام، هفته وحدت و سالروز ولادت باسعادت پیامبر اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، ضمن عرض تبریک و تهنیت به محضر قطب عالم امکان حضرت مهدی صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و تمامی مسلمانان جهان، بر اهمیت اتحاد و همبستگی امت اسلامی در برابر توطئه‌های دشمنان قسم‌خورده اسلام تأکید می‌نماید.

امروز که استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل با تمام توان علیه اسلام و مسلمین صف‌آرایی کرده‌اند، بیش از هر زمان دیگر نیازمند درک عمیق از پیام وحدت‌بخش پیامبر اکرم (ص) هستیم. بی‌تردید تنها راه مقابله با این دشمنی‌ها، تقویت اخوت اسلامی و انسجام داخلی در میان ملت‌ها و مذاهب مختلف اسلامی است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه والای وحدت اسلامی در قانون اساسی و در اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، بر این باور است که همگرایی و همدلی شیعه و سنی در کشورمان نه تنها ضامن اقتدار ملی، بلکه پشتوانه‌ای ارزشمند برای جهان اسلام در مقابله با تهدیدات دشمنان است.

این تشکل کارگری بار دیگر ضمن تبریک این ایام خجسته، از کارگران شریف و زحمتکش و تمامی اقشار ملت ایران می‌خواهد تا با تمسک به سیره پیامبر رحمت (ص) و با تقویت وحدت، همدلی و همبستگی، در مسیر تحقق جامعه‌ای مقتدر، مستقل و پیشرو گام بردارند.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

