خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر کار عنوان کرد

تعاون، رکن اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور

تعاون، رکن اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور
کد خبر : 1682261
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران تأکید کرد: تعاون یکی از ارکان اقتصاد ملی است و می‌تواند به‌عنوان راهبردی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بسیاری از مشکلات جامعه را مدیریت و حل کند.

به گزارش ایلنا، یعقوب رستمی مال‌خلیفه با اشاره به هفته تعاون، از تلاش دولت چهاردهم برای ارتقای جایگاه تعاون خبر داد و گفت: تعاون فرهنگی اصیل در ایران است که سابقه آن در الگوهایی چون بنه، واره و قنات دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم بخش تعاون در قانون اساسی ۲۵ درصد پیش‌بینی شده، افزود: برای تحقق این هدف، دولت سند توسعه تعاون را با مشارکت ۲۱ دستگاه اجرایی دنبال می‌کند.

رستمی اعلام کرد: هم‌اکنون ۱۰۵ هزار تعاونی فعال با بیش از ۳ میلیون عضو در کشور فعالیت دارند که حدود ۲.۵ درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند.

به گفته وی، توجه ویژه مردم به تعاونی‌های تولیدی و نیز حرکت دولت به سمت تعاونی‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان، ظرفیت‌های تازه‌ای برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کند.

معاون وزیر تعاون همچنین از راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در تعاونی‌ها خبر داد و افزود: این سامانه‌ها موجب افزایش شفافیت، کارایی و نظارت بهتر بر عملکرد تعاونی‌ها خواهند شد.

وی نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه صادرات را مهم دانست و تأکید کرد: توسعه اجتماعی باید مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی باشد و تعاونی‌ها می‌توانند با تکیه بر سرمایه‌های خرد مردمی، عدالت اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی را تقویت کنند.

رستمی در پایان با تأکید بر لزوم همبستگی میان تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: حمایت دولت از این بخش می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، تکمیل زنجیره ارزش و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی