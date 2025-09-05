تعاون، رکن اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور

وی با بیان اینکه سهم بخش تعاون در قانون اساسی ۲۵ درصد پیش‌بینی شده، افزود: برای تحقق این هدف، دولت سند توسعه تعاون را با مشارکت ۲۱ دستگاه اجرایی دنبال می‌کند.

رستمی اعلام کرد: هم‌اکنون ۱۰۵ هزار تعاونی فعال با بیش از ۳ میلیون عضو در کشور فعالیت دارند که حدود ۲.۵ درصد اشتغال کشور را ایجاد کرده‌اند.

به گفته وی، توجه ویژه مردم به تعاونی‌های تولیدی و نیز حرکت دولت به سمت تعاونی‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان، ظرفیت‌های تازه‌ای برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کند.

معاون وزیر تعاون همچنین از راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در تعاونی‌ها خبر داد و افزود: این سامانه‌ها موجب افزایش شفافیت، کارایی و نظارت بهتر بر عملکرد تعاونی‌ها خواهند شد.

وی نقش تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و توسعه صادرات را مهم دانست و تأکید کرد: توسعه اجتماعی باید مقدم بر توسعه سیاسی و اقتصادی باشد و تعاونی‌ها می‌توانند با تکیه بر سرمایه‌های خرد مردمی، عدالت اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی را تقویت کنند.

رستمی در پایان با تأکید بر لزوم همبستگی میان تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: حمایت دولت از این بخش می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی، تکمیل زنجیره ارزش و بهبود وضعیت معیشتی مردم شود.