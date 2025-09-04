به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در این نشست ضمن تبریک هفته دولت گفت: این رسم یعنی دیدار با دولتمردان را که از دوره آقای مهندس موسوی برگزار می‌کنیم، همچنان ادامه دارد و ما همواره سعی کردیم توجهی نداشته باشیم که دولت دست چه کسی است. فکر نکنید که انتقادات تمام شده، اما الان فصل انتقاد نیست، فصل سپاسگزاری است.

او تأکید کرد: شما هم که در بخشی هستید که بهتر از همه می‌توانید اهمیت موضوع را درک کنید، سلام ما را به همه ابلاغ کنید. همچنین بگویید گروهی هم بودند که می‌خواستند تشکر کنند انا کسی مطالبه تشکر از آنها نداشت بعد نگویند چرا مردم همیشه گله می‌کنند.

محجوب در بخش دیگری گفت: دولت آقای پزشکیان در شرایط بسیار خاص سر کار آمد. این اتفاق غیرمترقبه بود و ما قبلاً هم یک بار چنین تجربه‌ای را با دولت شهید رجایی داشتیم. این بار دوم است که چنین رخدادی تکرار می‌شود. آنچه در گذشته شاهد بودیم تثبیت بود و ان‌شاءالله امیدواریم که دولت آقای پزشکیان و همه دستگاه‌های اجرایی در جهت تثبیت کوشش کنند، نه اینکه تعادل را دچار مشکل کنند.

وی افزود: مهم‌ترین مسئله اقتصاد توسعه نیست، بلکه تعادل است. اگر تعادل پیدا شد، توسعه پایدار هم به دست می‌آید. توسعه پایدار مفهومی دارد که بر پایه تعادل باشد؛ تعادل در عرضه و تقاضا در بازار، تعادل در بازار پول و سرمایه. این نکته‌ای است که دولت‌ها از دوره آقای احمدی‌نژاد تا امروز فراموش کرده‌اند.

او تصریح کرد: دولت‌ها نمی‌کوشند که اول به تعادل برگردند و بعد امور دیگر را پیگیری کنند. از حرکات و گفته‌های رئیس‌جمهور و برخی وزرا می‌توان امیدوار بود. اگر کسی بگوید ما توسعه یا نرخ رشد بالا نمی‌خواهیم، بلکه تعادل می‌خواهیم، این مهم‌ترین خواسته است.

محجوب خاطرنشان کرد: مسئله انرژی هم که رها شده بود، امروز به‌عنوان تراز مورد توجه قرار گرفته است. وقتی می‌گوییم ناترازی، یعنی نبود تعادل. ناترازی در همه جا ما را اذیت می‌کند. تمرکز روی انرژی‌های تجدیدپذیر و به طور خاص انرژی خورشیدی در این دولت یک نقطه امیدبخش است.

وی تأکید کرد: برای خروج از مشکلات، حتی مسائل اجتماعی و سیاسی، باید ابتدا اقتصاد را به تراز نزدیک کنیم. وقتی می‌گوییم تورم، یعنی ناترازی عرضه و تقاضا. این مشکلات را در تولید هم داریم. امروز باید درباره مسئله نیروی کار و استفاده بهینه از آن بحث کنیم تا کارخانه‌ها دچار اختلال نشوند. شاید بی‌جا نباشد به موضوع ربات‌ها هم فکر کنیم.

او یادآور شد: از سال ۱۳۹۱ قابل پیش‌بینی بود که کارخانه‌ها به دنبال کارگر بگردند و پیدا نکنند. من همان زمان پیش‌بینی کرده بودم و درباره آن مطلب نوشتم. امروز مسئله اشتغال یعنی داشتن نیروی انسانی کافی، یکی از چالش‌های اصلی است.

محجوب گفت: متأسفانه دولت‌هایی که باید به تولید توجه می‌کردند، بیشتر به خدمات توجه کردند. البته خدمات امروز بخش مهمی از اقتصاد است، اما نباید تولید به حاشیه برود. ما در این ترازها آماده‌ایم کمک کنیم و همراهی داشته باشیم.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز در این نشست گفت: امروز روز خیلی خوبی برای من است که با دستور آقای محجوب عزیز خدمت رسیدم. ایشان همیشه نقش استادی برای من داشتند. تلاش‌ها، دلسوزی‌ها و منش ایشان مسیر را برای ما مشخص می‌کرد.

وی افزود: این مجموعه متعلق به کل ایران است و من افتخار می‌کنم که عضوی کوچک از آن هستم. همیشه هم به این عضویت افتخار کرده‌ام. قصور از طرف من بوده که کمتر فرصت حضور پیدا کرده‌ام.

حضرتی ادامه داد: تشکل‌ها امروز بیشتر به حد حرف و بیانیه تقلیل یافته‌اند. اما مجموعه خانه کارگر با جلسات منظم هیأت اجرایی، شورای مرکزی و واحدهایش، مسائل را به‌طور جدی رصد و پیگیری می‌کند. این ویژگی را در کمتر جایی می‌توان یافت.

او تأکید کرد: عمل صالح بعد از ایمان اهمیت دارد. عمل صالح یعنی گره‌گشایی از مشکلات جامعه. این مجموعه نشان داده که گره‌گشا بوده و هست.

حضرتی خاطرنشان کرد: آقای محجوب زمانی تنها کسی بود که با بلندگو درباره حقوق کارگران سخن می‌گفت و پیگیر حقوق آن‌ها بود و هربار بلنگو دستش می‌گرفت راجع به حق و حقوق کارگران یک هدفق را مشخص کرده بود. از این بابت به شما تبریک می‌گویم که یک مجموعه نمونه و بی‌نظیر هستید.

وی گفت: دولت‌ها باید زمینه را برای حضور و فعالیت‌های مردمی فراهم کنند. امروز دولت‌ها آن‌قدر بزرگ شده‌اند که جایی برای مردم نگذاشته‌اند. همه توقعات مردم از دولت‌هاست، از یک کبریت تا مسکن. در حالی که دولت توان انجام این حجم از مطالبات را ندارد.

او افزود: سیاست محله‌محوری، مسجد‌محوری و مردم‌محوری راهگشاست. در ایران ۸۰ هزار مسجد داریم که می‌تواند مرکز حل مشکلات محلی باشد. در گذشته، بزرگان محل و هیئت امنای مساجد اگر می‌دیدند کسی ورشکست شده، جمع می‌شدند و کمک می‌کردند.

حضرتی ادامه داد: در هر محله پزشک، معلم، کارگر و افراد متمکن وجود دارند. اگر این ظرفیت‌ها سازماندهی شود، بسیاری از مشکلات بدون نیاز به دولت حل خواهد شد. مردم باید اختیار داشته باشند و خودشان مسائل را حل کنند.

وی گفت: تجربه نشان داده حتی یک فرد می‌تواند به تنهایی مانند کمیته امداد عمل کند. این روحیه اگر تقویت شود، راه‌های بسیاری گشوده خواهد شد.

او افزود: خانه کارگر همواره از طریق وزارت کار و وزارتخانه‌های اقتصادی و اجتماعی با دولت در ارتباط بوده است، اما به نظر می‌رسد این ارتباط کمی کمرنگ شده است. با این حال، اگر وزیری نیاز به حضور داشته باشد، اینجا جای همکاری و همفکری است.

حضرتی در پایان گفت: انتقادها باید در زمان و شکل مناسب بیان شود. دولت را دولت خودتان بدانید. ان‌شاءالله در جلسات بعدی هم فرصت شود درباره وزرا و مسائل مختلف بیشتر صحبت کنیم.

انتهای پیام/