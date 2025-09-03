وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری پرداخت شد

به گزارش ایلنا، حجت میرزایی با اعلام این خبر گفت: امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به حساب ۲۸ هزار و ۷۸۸ نفر از مشمولان این تسهیلات واریز شد.

وی یادآور شد: مراحل دوم و سوم این تسهیلات در مردادماه سال جاری و در فواصل کوتاهی از هم به حساب بازنشستگان مشمول واریز شده بود.

مبلغ وام ضروری بازنشستگان کشوری، ۵۰ میلیون تومان و با اقساط ۶۰ ماهه می باشد که در ۱۰ مرحله و تا پایان سال جاری به حساب بازنشستگان مشمول واریز می‌شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری همچنین از پرداخت مرحله دوم و نهایی وام ازدواج فرزندان بازنشستگان خبر داد و افزود: مرحله دوم این تسهیلات اوایل هفته آینده به حساب حدود ۱۶ هزار نفر از مشمولان واریز خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به گفته وی، با پرداخت مرحله دوم تسهیلات وام ازدواج فرزندان بازنشسته، پرونده این وام برای سال ۱۴۰۴ بسته خواهد شد.

