منتخبین بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر معرفی شدند+ اسامی
بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت کار، بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «بهمن عبدالهی» رئیس اتاق تعاون ایران و «اریل گوارکاو» رییس اتحادیه جهانی تعاون، «علی بابایی کارنامی»، «سید شمس الدین حسینی» روسای کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، «علی آقا محمدی» مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و «یعقوب رستمی مال خلیفه» معاون امور تعاون وزارت تعاون، «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از مقامات، کارشناسان و نمایندگان بخش تعاون داخلی و بینالمللی معرفی شدند.
اسامی منتخبین بیستمین جشنواره تعاونیهای برتر به شرخ زیر است: