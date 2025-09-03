خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منتخبین بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر معرفی شدند+ اسامی

منتخبین بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر معرفی شدند+ اسامی
کد خبر : 1681514
لینک کوتاه کپی شد.

بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت کار، بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «بهمن عبدالهی» رئیس اتاق تعاون ایران و «اریل گوارکاو» رییس اتحادیه جهانی تعاون، «علی بابایی کارنامی»، «سید شمس الدین حسینی» روسای کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی، «علی آقا محمدی» مدیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و «یعقوب رستمی مال خلیفه» معاون امور تعاون وزارت تعاون، «صمد حسن زاده» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از مقامات، کارشناسان و نمایندگان بخش تعاون داخلی و بین‌المللی معرفی شدند. 

اسامی منتخبین بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر به شرخ زیر است:

منتخبین بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر معرفی شدند+ اسامی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی