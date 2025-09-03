«یعقوب رستمی مال‌خلیفه» در دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاون با اشاره به پیشینه ۲۵۰۰ ساله تعاون در ایران تأکید کرد: بر اساس اسناد بالادستی، بخش تعاون ظرفیت راهبردی برای تحقق عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد دارد؛ رهبر معظم انقلاب، تعاون را گره‌گشا و یکی از منطقی‌ترین راه‌حل‌ها برای استقرار عدالت می‌دانند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی بخش تعاون اظهار کرد: سهم کنونی بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی تنها ۵.۵ درصد و از اشتغال کمتر از ۲.۵ درصد است، در حالی که برنامه‌های توسعه، هدف‌گذاری ۲۵ درصدی را برای این بخش تعیین کرده‌اند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حضور 8 درصد از تعاونی ها در تشکلات میان تعاونی(اتحادیه ها) به دلیل ضعف خدمات اتحادیه ها به تعاونی های عضو در این حوزه ضعف ایجاد کرده بنابراین باید برنامه ای برای رفع این مشکل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به نقش سامانه جامع و هوشمند تعاون در ارزیابی عادلانه و شفاف عملکرد تعاونی‌ها، خاطرنشان کرد: این سامانه که ابتدا با هدف بهبود خدمات به تعاونی‌ها طراحی شده بود، با رفع کاستی‌ها و توسعه ابزارهای نظارتی و رتبه‌بندی، به ابزاری کارآمد برای پشتیبانی از بخش تعاون تبدیل شده است.

رستمی مال‌خلیفه تأکید کرد: هرچند فاصله‌ای بین ظرفیت‌های بخش تعاون و آرمان‌های ترسیم‌شده وجود دارد، اما با همکاری دولت، مجلس و تعاونگران، می‌توان جایگاه واقعی تعاون را در اقتصاد ایران احیا کرد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شکوفایی اقتصاد تعاونی نه‌تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود می‌بخشد، بلکه در ارتقای معیشت مردم، افزایش عدالت اجتماعی و اعتلای سرمایه اجتماعی تأثیر ملموسی خواهد داشت.

افتتاح طرح های تعاونی هفته تعاون ۱۴۰۴

رستمی مال‌خلیفه همچنین از بهره‌برداری ۳۴۷ طرح تعاونی در هفته تعاون امسال خبر داد و گفت: این طرح‌ها با مشارکت 108 هزار و 384 نفر و سرمایه‌گذاری ۱۵.۲ همت، برای 181 هزار و 985 نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. ۷۴ درصد از سرمایه‌گذاری این طرح‌ها از آورده‌های مردمی و ۲۶ درصد از منابع بانکی تأمین شده است.

وی با اشاره معرفی تعاونی های برتر در این همایش خاطرنشان کرد: این همایش با معرفی۲۶ تعاونی برتر از میان ۲۸۹۵ تعاونی ثبت‌نام‌شده، گامی در جهت تقویت فرهنگ تعاون و نمایش توانمندی‌های این بخش در مسیر توسعه پایدار کشور است.

وی در این باره توضیح داد: این رویداد با حضور ۲۸۹۵ شرکت تعاونی و اتحادیه از سراسر کشور، در بستر سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور برگزار شده و فرصتی برای شناسایی و تقدیر از برترین تعاونی‌ها در ۱۳ رشته اقتصادی شامل کشاورزی، صنعتی، معدنی، فرش دستباف، خدمات، عمرانی، تأمین نیاز تولیدکنندگان، تأمین نیاز صنفی، تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، مسکن، اعتبار، تولیدی-توزیعی و حمل‌ونقل را فراهم می‌کند.

رستمی مال خلیفه تصریح کرد: تعاونی‌های بانوان، دانش‌بنیان، صنایع‌دستی و تعاونی‌های سهامی عام بر اساس شاخص‌های مشخص ارزیابی و معرفی خواهند شد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون اضافه کرد: هدف از این همایش، تجلیل از برترین‌ها و ایجاد گفتمانی فراگیر پیرامون نقش تعاونی‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای سرمایه اجتماعی است. تقارن این جشنواره با سال بین‌المللی تعاون با شعار «تعاونی‌ها، جهان بهتری می‌سازند»، فرصتی مغتنم برای همگرایی بیشتر بخش تعاون و گفتمان‌سازی یاری‌گری جهانی است.

انتهای پیام/