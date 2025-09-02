مرگ دلخراش یک کارگر در دستگاه میکسر

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (دوشنبه ۱۰ شهریور ماه) یک حادثه کار به مرگ دلخراش یک کارگر در منطقه مرزی باشماق مریوان انجامید.

این کارگر باهویت «جعفر بهرامی» اهل روستای «گلان» و ساکن شهر مریوان در استان کردستان است که در پروژه کارخانه سنگ‌شکن مرز باشماق مشغول کار بوده است.

از قرار معلوم، این کارگر به دلیل شدت جراحات در دم جان خود را از دست داده بود. ماموران آتش‌نشانی با استفاده از تجهیزات، کارگر گرفتار را از داخل میکسر خارج کردند.

