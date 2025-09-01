اجرا از همین ماه؟
کف و سقف فوق العاده خاص کارمندان مشخص شد
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری استخدامی کشور با بیان اینکه مدل اجرایی طرح فوقالعاده خاص کارکنان و جدول امتیازی آن مشخص شده است، گفت: حداقل و کف امتیازی این طرح برای کارکنان هزار و سقف آن ۲۵ هزار است.
به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی روز یکشنبه در دومین اجلاسیه منطقه ای سازمان اداری استخدامی کشور در تبریز اظهار کرد: این طرح که در برنامه توسعه هفتم آمده با هدف افزایش بهره وری و تقویت معیشت کارمندان دولت اجرا می شود.
وی ادامه داد: در چارچوب فلسفه اجرای حکم، جداول استخراج شده و امتیازبندی ها بر اساس آن اعمال خواهد شد که بخشی به بهره وری کارمندان و بخشی به بهره وری دستگاه ها مرتبط است.
وی با بیان اینکه در امتیازبندی، فرمول ساده و یک خطی نداریم، گفت: چارچوب روشن است.
رحیمی به مصوبه سال جاری مجلس در این مورد و تسری دادن فوق العاده خاص به تمام کارکنان اشاره و اظهار کرد: سازمان اداری استخدامی برای تسریع این طرح و اجرای مصوبه مجلس، آن را در جلسه ۲ هفته قبل شورای دستمزد و حقوق مورد بررسی و رسیدگی قرار داد.
وی با بیان اینکه دولت مجاز به اجرای فوق العاده خاص است، گفت: این طرح همگانی نیست و به همه کارکنان تعلق نمی گیرد ضمن اینکه برقراری فوق العاده خاص در احکام کارمندان، فوق العاده های وضع شده قبلی را نفی و نقض نخواهد کرد.
معاون حقوقی، مجلس و استانهای سازمان اداری استخدامی کشور در مورد آخرین وضعیت طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم گفت: کمیته ساماندهی این نیروها راه اندازی شده و در حال حاضر این طرح در کمیسیون سرمایه انسانی دولت در حال رسیدگی است.
رحیمی افزود: نتیجه این بررسیها به هیئت وزیران ارسال خواهد شد تا تصمیم گیریهای لازم در این ارتباط اتخاذ شود.
وی ادامه داد: تاکنون ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی در بانک اطلاعاتی سامانه سایر سازمان اداری استخدامی ثبت نام شدند.