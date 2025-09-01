کارگران کیش چوب: طعم افزایش حقوق را نچشیدیم
عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران کیش چوب در استان هرمزگان از پنج ماه گذشت. حدود ۱۲۰ کارگر در کارخانه کیش چوب با سوابق بالای ۱۰ سال مشغول به کارند که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از پنج ماه مزد معوقه طلبکارند.
این کارگران با بیان اینکه خواستهشان دریافت حداقل بخشی از مزد و مزایای معوق پنج ماه نخست سال جاریست، به ایلنا گفتند: جدا از حقوق معوقه ۵ ماهه، پرداخت عیدی پایان سال جاری کارگران که معادل دو ماه پایه حقوق است نیز انجام نشده است. ضمن اینکه حق بیمه ما نیز فقط تا پایان اردیبهشت به حساب تامین اجتماعی واریز شده است.
این کارگران با بیان اینکه ما کارگران با حداقل روزی ۸ تا ۱۰ ساعت کار از حداقلهای مزدی محروم هستیم، در سال جاری طعم افزایش حقوق را نچشیدهایم و مسئولان کارخانه اهمیتی برای کارگرانی که غالبا از استانهای دیگر دور از خانواده برای کار به جزیره کیش مهاجرت کردهاند قائل نیستند، اظهار داشتند: از سر ناچاری با کارفرما همکاری میکنیم و کارفرما، بدون هیچگونه پاسخگویی و با حمایت مسئولان، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و کار به جایی رسیده که کارگران توان مالی برای سر کار آمدن ندارند.
این کارگران در ادامه خطاب به مدیران کارخانه کیش چوب میگویند: ما کارگران هیچ زمانی در انجام وظایف خود کوتاهی نکردهایم و با وجود شرایط سخت در انجام وظایف کوتاهی نخواهیم کرد، اما مدیریت بالادستی فکری به حال ما نمیکند.
او تاکید کرد: اکثر همکاران مشکلات معیشتی دارند و کسی جوابگوی مشکلات آنها نیست. ما کارگران، صرفاً به دنبال وصول مطالبات معوقه برای تامین معاش خود و خانوادههایمان هستیم و چیزی فراتر از آن نمیخواهیم لذا درخواست ما این است که به جای تهدید کارگرانی که ۵ ماه حقوق نگرفتهاند، پیگیر مشکلات معیشتی آنها باشید.
کارخانه کیش چوب واقع در جزیره کیش با بیش از ۱۲۰ کارگربه تولید صنعتی و انبوه سیستمهای آشپزخانه، درهای ساختمانی، مبلمان خانگی و …مشغول به کار است.