تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران

جمعی از کارگران شرکتی نفت و گاز گچساران در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (نهم شهریور) خبر دادند.

این کارگران ارکان ثالث، که برای چندمین بار در هفته‌های اخیر، اعتراض صنفی ترتیب داده‌اند، خواستار رفع تبعیض و حذف پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی هستند.

کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران می‌گویند: بیش از سه سال است منتظر حذف پیمانکاران و برقراری عدالت هستیم؛ تا زمانیکه شرکتی‌ها قرارداد مستقیم نشوند و بساط شرکت‌ها برچیده نشود، عدالت برقرار نمی‌شود.

