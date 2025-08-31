خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران

تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران
کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران در اعتراض به تبعیض و باقی ماندن پیمانکاران تجمع کردند.

جمعی از کارگران شرکتی نفت و گاز گچساران در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (نهم شهریور) خبر دادند.

این کارگران ارکان ثالث، که برای چندمین بار در هفته‌های اخیر، اعتراض صنفی ترتیب داده‌اند، خواستار رفع تبعیض و حذف پیمانکاران و شرکت‌های تامین نیروی انسانی هستند.

کارگران ارکان ثالث نفت و گاز گچساران می‌گویند: بیش از سه سال است منتظر حذف پیمانکاران و برقراری عدالت هستیم؛ تا زمانیکه شرکتی‌ها قرارداد مستقیم نشوند و بساط شرکت‌ها برچیده نشود، عدالت برقرار نمی‌شود.

 

