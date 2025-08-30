آیین افتتاح پروژه تعاونی مسکن کارگران به مناسبت هفته دولت

به گزارش ایلنا، پروژه‌های حوزه تعاونی مسکن و مراکز درمانی در استان قم افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت.

یعقوب رستمی مال خلیفه (معاون امور تعاون وزارت کار) در سفری یک روزه به استان قم در بدو ورود، به دیدار «آیت‌الله سید جواد شهرستانی» نماینده تام الاختیار مرجع عالی قدر شیعه «آیت الله العظمی سیستانی» رفت و سپس با حضور در گلزار شهدا به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

افتتاح پروژه تعاونی مسکن کارگران ۴۹ واحدی پیامبر اعظم (ص) ۷، برنامه بعدی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که با هدف تأمین سرپناه مناسب برای کارگران به بهره‌برداری رسید. این پروژه نمونه‌ای از تلاش‌های دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و تقویت روحیه تعاون در جامعه است.

«یعقوب رستمی مال خلیفه»، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این آیین گفت: این پروژه نشان‌دهنده قدرت تعاون در رفع نیازهای اساسی جامعه است.

» علی آشتاب» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، نیز در آیین افتتاح این پروژه اظهارکرد: افتتاح این ۴۹ واحد مسکونی گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران است که با تلاش تعاونی‌ها به ثمر نشسته است.

بازدید از کلینیک جراحی محدود و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری «طهورا»

برنامه بعدی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید از کلینیک جراحی محدود و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سلول درمانی طهورا بود که توسط تعاونی دانش‌بنیان اعتماد طب گستر خاورمیانه راه‌اندازی شده است. این مرکز با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، خدمات درمانی تخصصی را به مردم قم ارائه می‌دهد.

«یعقوب رستمی مال خلیفه» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این بازدید گفت: ایجاد مراکز درمانی دانش‌بنیان مانند طهورا نه‌تنها به ارتقای سطح سلامت جامعه کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ظرفیت بالای تعاونی‌ها در حوزه فناوری و نوآوری است.

آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های ۲۰۰ واحدی ۱۷ و ۲۰ تعاونی تولیدی عمرانی آرمانی

عملیات اجرایی پروژه‌های ۲۰۰ واحدی تعاونی تولیدی عمرانی آرمانی در کنار پروژه ۴۹ واحدی پیامبر اعظم (ص) ۷ آغاز شد. این پروژه‌ها با هدف گسترش مسکن کارگری و بهبود زیرساخت‌های مسکونی در استان قم اجرا می‌شوند.

بازدید از پروژه ۲۶۴ واحدی تعاونی مسکن کارکنان دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون

معاون امور تعاون وزارت کار در ادامه سفر خود به استان قم، از پروژه ۲۶۴ واحدی تعاونی مسکن کارکنان دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازدید کرد. این پروژه بخشی از برنامه‌های دولت برای تأمین مسکن کارکنان و بهبود شرایط زندگی آن‌ها است.

یعقوب رستمی مال خلیفه در حاشیه این بازدید بیان کرد: تأمین مسکن برای کارکنان دولت یکی از اولویت‌ها است. این پروژه نمونه‌ای از همکاری موفق بین تعاونی‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: این پروژه با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، به بهبود کیفیت زندگی کارکنان و افزایش رضایت‌مندی آن‌ها کمک خواهد کرد.

بازدید و افتتاح کارگاه آموزشی ترکیبی در مرکز شماره ۴ آموزش فنی و حرفه‌ای شهید سلیمانی

مرکز شماره ۴ آموزش فنی و حرفه‌ای شهید سلیمانی نیز میزبان افتتاح کارگاه آموزشی - ترکیبی بود که با هدف ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کارگران و جوانان استان راه‌اندازی شده است.

لازم به ذکر است روح الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، «علی آشتاب» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، فرمانده سازمان بسیج کارگری، نمایندگان اتاق تعاون و تشکلات کارگری و کارفرمایی استان نیز «یعقوب رستمی مال خلیفه» را همراهی کردند.

