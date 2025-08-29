پیشگیری از خودکشی کارگران ممنوع الورود پتروشیمی رازی

کارگران پتروشیمی رازی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تلاش دو نفر از همکاران ممنوع الورود خود برای خودکشی خبر دادند.

از قرار، این دو کارگر ارکان ثالث با بالا رفتن از خطوط لوله شرکت، قصد خودکشی داشتند، اما با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی، فرماندار ماهشهر، معاون سیاسی فرمانداری و مسئولان شرکت، از اقدام خود منصرف شده و به پایین منتقل شدند.

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی، مدتی است به پایین بودن حقوق و مزایا و تبعیض اعتراض دارند. مطالبه گری این کارگران تا کنون نتیجه نداشته است؛ در روزهای گذشته، چند نفر از این کارگران ممنوع الورود شدند.





