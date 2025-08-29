خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشگیری از خودکشی کارگران ممنوع الورود پتروشیمی رازی

پیشگیری از خودکشی کارگران ممنوع الورود پتروشیمی رازی
کد خبر : 1679472
لینک کوتاه کپی شد.

دو نفر از کارگران پتروشیمی رازی قصد خودکشی داشتند.

کارگران پتروشیمی رازی در تماس با خبرنگار ایلنا، از تلاش دو نفر از همکاران ممنوع الورود خود برای خودکشی خبر دادند.

از قرار،  این دو کارگر ارکان ثالث با بالا رفتن از خطوط لوله  شرکت، قصد خودکشی داشتند، اما با حضور به موقع نیروهای آتش‌نشانی، فرماندار ماهشهر، معاون سیاسی فرمانداری و مسئولان شرکت، از اقدام خود منصرف شده و به پایین منتقل شدند.

کارگران ارکان ثالث پتروشیمی رازی،  مدتی است به پایین بودن حقوق و مزایا و تبعیض اعتراض دارند.  مطالبه گری این کارگران تا کنون نتیجه نداشته است؛ در روزهای گذشته، چند نفر از این کارگران ممنوع الورود شدند.  


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش