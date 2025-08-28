رضایی در سفر خراسان شمالی به مناسبت هفته دولت؛
گفت و گوی اجتماعی زمینه ساز توسعه سه جانبه گرایی در دولت چهاردهم است
در سفری به مناسبت هفته دولت« پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به استان خراسان شمالی سفر و با کارگران و کارفرمایان دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش ایلنا، در سفری به مناسبت هفته دولت« پروانه رضایی» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به استان خراسان شمالی سفر و با کارگران و کارفرمایان دیدار و گفت و گو کرد.
توسعه اقتصادی، حمایت از جامعه کار و تولید و ترویج گفت و گوی اجتماعی از محورهای این سفر بود.
دیدار با استاندار و افتتاح اقامتگاه بومگردی از دیگر برنامه های این سفر یک روزه به شمار می رود.
ادای احترام به شهدا
دیدار رضایی با خانواده یکی از شهدای استان از دیگر برنامه های این سفر بود.
در این دیدار معاونوزیرکارتأکیدکرد:«خانوادههای شهدا، چراغ راه ما هستند. خدمت به مردم، ادامه راه شهداست.»
همافزایی برای توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی
این سفر با دیدار صمیمی رضایی با استاندار خراسان شمالی آغاز شد. این نشست، فرصتی برای بررسی چالشهای حوزه کارگری وکافرمایی و تقویت همکاریهای استانی بود. رضایی با تأکید بر نقش کارگران به ستون های اصلی اقتصاد مقاومتی گفت: «با همکاری نهادهای استانی، میتوانیم موانع تولید را برطرف کرده و معیشت کارگران را بهبود ببخشیم.»
استاندار خرسان شمالی نیز بر حمایت همهجانبه برای تقویت زیرساختهای کارگری و تعاونیها تاکید کرد.
کارکنان روابط روابط کار ؛پل ارتباطی کارگر و کارفرما
در ادامه، معاون وزیر کار در نشستی با مدیرکل و کارکنان حوزه روابط کار خراسان شمالی، مسائل ایمنی کار، حقوق کارگران و چالشهای این حوزه را بررسی کرد.
او با اشاره به نقش کلیدی این حوزه اظهار کرد: «کارکنان روابط کار، قلب تپنده عدالت در محیطهای کاری هستند. با آموزش و نظارت دقیق، میتوانیم رضایت کارگران و کارفرمایان را افزایش دهیم.»
گفتوگوی اجتماعی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی؛ صدای کارگران شنیده شد
نشست با تشکلهای کارگری و کارفرمایی در بجنورد، فضایی برای بیان دغدغههای حقوق، ایمنی و تولید بود. رضایی با قول پیگیری مشکلات مطرحشده گفت:
«گفتوگوی سهجانبه بین دولت، کارگر و کارفرما، کلید حل مشکلات و ایجاد تعادل در بازار کار است.»
وی گفت و گوی اجتماعی را زمینه ساز توسعه سه جانبه گرایی در دولت چهاردهم دانست.
نمایندگان تشکلها از این توجه ویژه استقبال و دغدغه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
تعاونی ها ؛ موتور محرکه تولید روستایی
رضایی از شرکت تعاونی "پنگان پولادین باختر"، فعال در حوزه تولید محصولات فلزی، بازدید کرد. این بازدید با گفتوگوی مستقیم با کارگران همراه بود.
او اظهار کرد: «تعاونیهایی مانند پنگان پولادین، الگویی موفق و موتور محرک تولید برای اشتغالزایی و توسعه اقتصادی در منطق روستایی هستند.»
بررسی ظرفیتهای کشاورزی؛ بازدید از تعاونی خوراک دام پارس
بازدید از شرکت تعاونی کشاورزی تولیدی خوراک دام و طیور آبزیان پارس، بخش دیگری از این سفر بود. رضایی با تأکید بر نقش تعاونیهای کشاورزی گفت: «حمایت از تعاونیهای کشاورزی با فناوری و تسهیلات، راهی برای خودکفایی و اشتغال پایدار است.»
افتتاح بومگردی مانا؛ گامی برای گردشگری پایدار
اقامتگاه بومگردی "مانا" با هدف توسعه گردشگری و اشتغالزایی محلی راهاندازی شده است.
رضایی در آیین افتتاح این اقامتگاه گفت: «بومگردی مانا، نمونهای درخشان از ظرفیت تعاونیها برای حفظ فرهنگ و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و زنان روستایی است.»