در تماس با ایلنا مطرح شد؛

توضیحات صندوق فولاد در رابطه با مشکلات کسر اقساط وام بازنشستگان

صندوق بازنشستگی فولاد اطلاع داد: سیستم کسر اقساط شعبه دچار مشکل شده و قول داده بودند تا پایان وقت اداری چهارشنبه مشکل را حل کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش یکی از بازنشستگان فولاد در تماس با «ایلنا» گفت: مورد داشتیم که مبلغ بدهی بانکیِ مربوط به وام از حساب بازنشسته کسر شده اما به بانک واریز نشده است. 

این بازنشسته توضیح داد: ماجرا از این قرار است که بازنشسته با معرفی صندوق فولاد، وامی ۲۰ میلیون تومانی از بانک رفاه دریافت کرده بود. طبق روال، اقساط وام ماهانه از حقوق او کسر شده است؛ اما صندوق وجوه کسرشده را به حساب بانک واریز نکرده و در نتیجه، این بازنشسته در سیستم بانکی به‌عنوان بدهکار معرفی شده است. این وضعیت، علاوه بر ایجاد مشکلات مالی، موجب خدشه‌دار شدن اعتبار او در زمان درخواست وام جدید از بانک مهر شده است. 

صندوق فولاد در واکنش به این اعتراض پاسخ داد: «اقساط تسهیلات پرداخت شده است. سیستم کسر اقساط شعبه دچار مشکل شده و قول داده بودند تا پایان وقت اداری چهارشنبه (پنجم شهریور) مشکل را حل کنند. لازم به توضیح است که صندوق به صورت گروهی بدهی را پرداخت می‌کند و نه فردی و مستندات پرداخت، هم در بانک وجود دارد و هم در موسسه ولی در مجموع بابت ناراحتی ایجاد شده برای بازنشستگان عزیز عذرخواهی می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در هفته آینده این مشکل برطرف گردد.»

