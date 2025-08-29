خبرگزاری کار ایران
بیش از یک سال انتظار؛

سرگردانی کارگران بیکار شده‌ پتروشیمی ارغوان‌گستر ادامه دارد

بعد از گذشت حدود ۱۴ ماه از زمان برگزاری آزمون استخدامی شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام، هنوز وضعیت اشتغال قبول شدگان این آزمون مشخص نیست.

 کارگران بیکار شده پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: بعد از گذشت بیش از ۱۴ماه از اعلام نتایج آزمون استخدامی خرداد ماه سال ۹۳ شرکت پتروشیمی ارغوان گستر، پذیرفته شدگان این آزمون، هنوز جذب نشده‌اند.

او در تشریح جزئیات این خبر گفت: شرکت پتروشیمی ارغوان گستر در خرداد ماه سال ۹۳ آزمون استخدامی خود را در بین کارگران اخراجی این واحد بر گزار کرد که در نهایت تعدادی برگزیده شده‌اند اما اسامی قبول شدگان نتایج آزمون استخدامی پتروشیمی ارغوان گستر اعلام نمی‌شود.

او با بیان اینکه به دلیل تاخیر ایجاد شده همچنان برای یافتن شغل جایگزین سرگردان هستیم، افزودند: در زمان بیکاری؛ هر کدام از ما کارگران سوابق کاری نزدیک به ۵ تا ۱۰ سال داشتیم و بعد از آن ماه‌ها تلاش کردیم که به کار سابق خود بازگردیم که متاسفانه نتیجه نداد و کارفرما اقدام به برگزاری آزمون استخدامی کرد.

این فرد در ادامه اظهار داشت: قرار بود نتایج اولیه پذیرفته شدگان یک الی دو ماه بعد اعلام شود اما تا امروز که حدود ۱۴ ماه از انجام این آزمون می‌گذرد این مسئله به تعویق افتاده و موجب نگرانی کارگران متقاضی کار شده است.

او گفت: شرکت ارغوان گستر برای جذب  همکاری ندارد و به نظر می‌رسد پیگیری از مسئولان استان نیز هنوز نتیجه‌ای نداشته است.

 

