کارگران شهرداری هویزه: مستحق دریافت مزایای بدی آب و هوا هستیم

تعدادی از کارگران شهرداری هویزه با اشاره به گرمای بیش از اندازه هوای شهر هویزه در کنار افزایش آلودگی ناشی از دود و انواع ریزگردها، به خبرنگار ایلنا گفتند: فصول گرم سال در شهر هویزه همانند سایر شهرهای خوزستان خیلی گرم است و لازم است که شهرداری برای کارگران مجموعه خود که در فضای باز کار می‌کنند مزایای بدی آب وهوا در نظر بگیرد.

به گفته یکی از کارگران، هوای شهر هویزه در برخی روزها به دلیل وجود کارخانجات بزرگ صنعتی، تاسیسات اداری و صنعتی، شرکت پالایش گاز و انواع دکل‌های نفتی در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد. این وضعیت در حالی است که جدا از آلودگی، گرمای طاقت فرسا نیز به ما کارگرانی که در فضای باز به صورت مستمر فعالیت شغلی داریم، ضرر و زیان جسمی می‌زند بنابراین باید به ما مزایای مزدی اضافی تعلق بگیرد.

وی با تاکید بر این که میانگین عمر کارگرانی که در مناطق بد آب و هوا کار می‌کنند کمتر از کارگران سایر مناطق است و به همین خاطر باید نگاه ویژه‌ای به آن‌ها بشود، افزود: کارگرانی که در شهر هویزه در شرایط بد آب و هوایی به فعالیت می‌پردازند زود دچار فرسودگی می‌شوند. یعنی کار کردن در منطقه بد آب و هوا معادل دو سال کار در منطقه خوش آب و هوا است.

طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران خدماتی شهرداری هویزه، روزهایی از سال که دولت به دلیل گرمای هوا در جنوب کشور تعطیل می‌کند، کارگران شهرداری هویزه مجبورند کار کنند؛ همکاران خدماتی و فضای سبز در روزهای تعطیل هم کار می‌کنند.

این کارگر اضافه کرد: جدا از محرومیت کارگران شهرداری هویزه از مزایای بدی آب و هوا، هر ماه کارفرما مبالغ قابل توجهی از مزایای اضافه کارگری کارگران کسر می‌کند.

