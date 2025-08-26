تقدیر از پزشکان شاغل در وزارت کار
سیدجواد رضوی اظهار کرد: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، اجرای برنامههای غربالگری سلامت و تشکیل پرونده سلامت برای کارکنان، از دیگر برنامههای کلیدی کارگروه سلامت است.
به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا و گرامیداشت روز پزشک، آیین تجلیل و تقدیر از پزشکان شاغل در این وزارتخانه با حضور، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار، برگزار شد.
به گزارش ایلنا، سیدجواد رضوی (معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کار) در این مراسم با اشاره به نقش کلیدی پزشکان در حفظ سلامت جامعه، اظهار داشت: پزشکان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعهد و تخصص خود، الگویی بینظیر از خدمترسانی و مسئولیتپذیری ارائه کردهاند.
وی افزود: شما پزشکان، با دانش و دلسوزی خود، همچون حکیم ابوعلی سینا، چراغ راه سلامت و امید در جامعه هستید و تلاشهایتان در این وزارتخانه بسیار ستودنی است.
رضوی از تشکیل کارگروه مشورتی برای بهرهگیری از ظرفیتهای پزشکان وزارتخانه در حوزه سلامت خبرداد و گفت: این کارگروه با هدف تدوین برنامههای جامع برای ارتقای خدمات درمانی و پیشگیرانه کارکنان این وزارتخانه تشکیل شده است.
رضوی همچنین تأکید کرد که پزشکان با روحیهای خستگیناپذیر در مسیر خدمت به کارکنان گام برمیدارند و این مراسم فرصتی است برای ارج نهادن به این فداکاریها.
پزشکان حاضر در مراسم نیز از حمایتهای معاونت توسعه مدیریت و منابع قدردانی کردند و بر اهمیت همکاریهای بینبخشی برای ارتقای خدمات سلامت تأکید کردند.