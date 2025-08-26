به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در شیراز گفت: پس از گذشت ۱۵ سال، ساخت پروژه نیمه کاره استخر مجموعه فرهنگی، ورزشی کارگران شهر جدید صدرای شیراز با حمایت دولت تامین مالی شده و هم اکنون آماده خدمات‌رسانی به کارگران و اهالی ساکن شمال غرب کلانشهر شیراز از جمله شهرک گلستان، گویم، دوکوهک و دیگر مناطق است.

این کارگر افزود: حدود ۱۵سال (از سال ۱۳۸۹) از تعطیلی کامل پروژه ساخت استخر سرپوشیده مجموعه فرهنگی، ورزشی کارگران شهر جدید صدرای شیراز به دلیل مشکلات مالی می‌گذرد که در نهایت با تامین مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال کار اجرایی این استخر به اتمام رسید.

به گفته وی؛ ۲۲ مجموعه فرهنگی، ورزشی و اقامتی کارگران در سطح استان فارس وجود دارد که ۱۷ مجموعه از آن‌ها فعال و در حال خدمت‌رسانی به جامعه بزرگ کارگری است.

او اظهار کرد: خوشبختانه بعد از سال‌ها کش و قوس، با حمایت دولت استخر مجموعه ورزشی کارگران شهر جدید صدرا از وضعیت بلاتکلیفی خارج شد و هم اکنون پذیرای کارگران و خانواده‌هایشان است.

انتهای پیام/